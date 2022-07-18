رابط موقع التسجيل للانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2022، في الساعات الاخيرة قامت وزارة الدفاع الوطني بالاعلان عن السماح بالتجنيد في دولة الجزائر ، وتم ارفاق دليل خاص بالتجنيد الجديد عبر صفحتها الرسمية، وتمت اتاحة التسجيل لكافة الطلاب الجامعيين الححاصلين على شهادات جامعية شهادة بكالوريوس او متوسطة ، وسنتطرق الى رابط موقع التسجيل للانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2022.

رابط التسجيل للانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2022

بعد قيام وزارة الدفاع الوطني الجزائري بتنزيل رابط خاص عن بدء التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري بدأ الكثير من المواطنين بالبحث عن رابط التسجيل للتجنيد، وخطوات التسجيل، كما يمكنهم الدخول على الموقع الرسمي من هنا والتسجيل.

شروط التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2022

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتوجب أن تكون في كافة المتقدمين للتجنيد في الجزائر ومن أبرز هذه الشروط:

يجب أن تكون جنسية الشخص جزائرية

ان يكون عمر المتقدم من 18 الى 21 من فئة الحاصلين على شهادة البكالوريا 2022

من 18 الى 22 من فئة الضباط ورجال الصف

يجب أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية

كيفية التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2022

في الساعات الأخيرة قامت وزارة الدفاع الوطني بفتح باب التسجيل لكافة المتقدمين في التجنيد في صفوف جيشها، كما وقامت بوضع رابط خاص للتسجيل، وعليك اتباع الخطوات التالية للتسجيل

قم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الدفاع الوطني

حدد الفئة المطروحة والمعروضة لديه

يجب ان يستكمل المتقدم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة

يجب ادخال كافة البيانات بطريقة صحيحة

قم بالضغط على كلمة تأكيد

بعد الانتهاء من الخطوات سيتم عرض استمارة التسجيل في الجيش ويجب على المتقدم القيام بطباعتها وحفظها.

قامت وزارة الدفاع الوطني بالاعلان عن السماح بالتجنيد وذلك من خلال رابط موقع التسجيل للانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ويمكن التسجيل لكافة حاملين شهادات البكالوريوس وفق الشروط التي تم الاعلان عليها