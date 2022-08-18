التسجيل مسابقة الشرطة الجزائرية 2022،اعلان مسابقة توظيف أعوان شرطة 2022 بولاية الجلفة ومستغانم وميلة، حيث تعلن مديرية العامة للأمن الوطني للسنة المالية 2022 لأمن ولاية الجلفة ومستغانم وميلة كافة الراغبين في انضمام صفوف الأمن الوطني عن افتتاح مسابقة خارجية أعوان شرطة ذكور بعنوان سنة 2022، ومن خلال المقال التالي سوف نضع لكم طريقة التسجيل مسابقة الشرطة الجزائرية 2022.
ما هي شروط التوظيف في مسابقة الشرطة الجزائرية 2022
- أن يحمل جنسية الجزائرية أصلية
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- أن لاتحمل شهادة السوابق العدلية ملاحضات تتنافى مع ممارسات العمل في أسلاك الأمن الوطني
- يجب أن يتراوح سن المترشح مابين 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر
- وألا تقل العين واحدة عن 7/10 وحدة العينين 10/15 بدون استعمال النظارات
- شهادة قياس القامة (1.70 م فما فوق بالنسبة للذكور)
التسجيل مسابقة الشرطة الجزائرية 2022
- شهادة تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول
- صورتان 02 شمسيتان
- شهادة طب العيون صادرة عن طبيب أخصائي
- شهادتان طبيتان (الطب العام ووالطب الأمراض الصدرية صادرة عن طبيب مختص )
- شهادتي مبلاد رقم 13
- شهادة قياس القامة (1.70 م فما فوق بالنسبة للذكور)
- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية
- شهادة السوابق العدلية صحيفة رقم 3 سارية المفعول
- شهادة الاقامة
كل من يرغب في الانضمام لصفوف الأمن الوطني عليه بايداع ملف الترشح المتكون مما يلي
- طلب خطي يبين فيه المعني رغبته بالمشاركة نموذج طلب خطي للمشاركة في مسابقة أعوان الشرطة الجزائرية
- نسخة من بطاقة التعريف+ قياس القامة
- شهادة أصلية وأربع نسخ طبق الأصل للشهادة المدرسية للسنة الثالثة الثانوي كاملة
- بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح تستخرج من بموقع المديرية العامة للأمن الوطني من هنا.