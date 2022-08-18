التسجيل مسابقة الشرطة الجزائرية 2022،اعلان مسابقة توظيف أعوان شرطة 2022 بولاية الجلفة ومستغانم وميلة، حيث تعلن مديرية العامة للأمن الوطني للسنة المالية 2022 لأمن ولاية الجلفة ومستغانم وميلة كافة الراغبين في انضمام صفوف الأمن الوطني عن افتتاح مسابقة خارجية أعوان شرطة ذكور بعنوان سنة 2022، ومن خلال المقال التالي سوف نضع لكم طريقة التسجيل مسابقة الشرطة الجزائرية 2022.

ما هي شروط التوظيف في مسابقة الشرطة الجزائرية 2022

أن يحمل جنسية الجزائرية أصلية

أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية

أن لاتحمل شهادة السوابق العدلية ملاحضات تتنافى مع ممارسات العمل في أسلاك الأمن الوطني

يجب أن يتراوح سن المترشح مابين 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر

وألا تقل العين واحدة عن 7/10 وحدة العينين 10/15 بدون استعمال النظارات

شهادة قياس القامة (1.70 م فما فوق بالنسبة للذكور)

التسجيل مسابقة الشرطة الجزائرية 2022

شهادة تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية سارية المفعول صورتان 02 شمسيتان شهادة طب العيون صادرة عن طبيب أخصائي شهادتان طبيتان (الطب العام ووالطب الأمراض الصدرية صادرة عن طبيب مختص ) شهادتي مبلاد رقم 13 شهادة قياس القامة (1.70 م فما فوق بالنسبة للذكور) شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية شهادة السوابق العدلية صحيفة رقم 3 سارية المفعول شهادة الاقامة

كل من يرغب في الانضمام لصفوف الأمن الوطني عليه بايداع ملف الترشح المتكون مما يلي