التسجيل والموافقة على طلب حملة الراجحي للحج المجاني والشروط المطلوبة

أعلنت حملة الراجحي للحج المجاني للعام الجديد 1443 هـ ، استمرار تلقي طلبات التسجيل الإلكتروني في الحملة الخيرية بالمملكة العربية السعودية ، والتي فتحت باب التسجيل الثلاثاء الماضي ، وأوضحت أن المقاعد محدودة و سيتم إغلاق باب التسجيل تلقائيًا بمجرد اكتمال الرقم المتاح. وأوضحت أن التسجيل لا يعني القبول النهائي للطلب ، ولكن يجب اتباع التعليمات الموضحة وتقديم المستندات المطلوبة ، وأن هذه الحملة تقوم على أساس الدعم والمساندة للمواطنين وتقديم ما يلزم و الدعم الخيري للحج. يجب اتباع الشروط المحددة والموضحة وخطوات التسجيل التي سنشرحها بالتفصيل.

طلب فريضة الحج حملة الراجحي 1443

أعلنت مؤسسة الراجحي الخيرية عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها ، موعد التقديم الذي يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو 2022 الموافق 15 ذو القعدة 1443 هـ. كما أكدت أن مقاعد الحج محدودة للغاية لهذا العام ، وأنها ستغلق نافذة التقديم بعد اكتمال العدد اللازم ، لذلك ننصح المستوفين للشروط بالتقدم بسرعة ، لكنها نشرت تغريدة عبر مسؤولها. حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوضح أن الرابط تم تضمينه في التاريخ المحدد.

شروط حملة الراجحي للحج

وضعت حملة الراجحي بعض الشروط والضوابط اللازمة والمطلوبة التي يجب أن يتوافر في المتقدمين لها والتي تتلخص فيما يلي:

التسجيل متاح للمواطنين السعوديين.

يجب ألا يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل.

توفير رقم محمول منفصل للحاج المتقدم لكل حاج

التعهد بالالتزام بالاحتياطات الشخصية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل متكرر.

أن يكون المتقدم لديه القدرة الجسدية وخالٍ من الإعاقة أو الأمراض المزمنة أو الأمراض العقلية.

أن يكون عمر المتقدم أقل من 25 عامًا إذا كان فردًا أو 18 عامًا إذا كان مرافقًا ولم يتجاوز عمره 65 عامًا.

عدم إصابة الحاج أو الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

أن يكون المتقدم قادراً على الحصول على تصريح الحج من الجهات الرسمية المختصة.

استكمال كافة جرعات لقاح فيروس كورونا حسب تعليمات وزارة الصحة.

كيفية التسجيل في مؤسسة حج الراجحي الخيرية المجانية

يتم التقديم للحملة ومؤسسة الراجحي الخيرية للحج المجاني إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للحملة على الإنترنت باتباع الخطوات التالية: