التشابه بين مدرب الأهلي الجديد وهيثم شعبان يثير سخرية رواد السوشيال ميديا

تسبب التشابه الكبير بين البرتغالي ريكاردو سواريس مدرب الأهلي الجديد، وهيثم شعبان مدرب كليوباترا للسيراميك، في موجة من السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد إعلان الأهلي عن عقدها. .

وكتب أحد المتابعين تعليقا على التشابه بين ريكاردو سواريز ومدرب سيراميك قائلا يا راجل هذا هيثم شعبان نسخة البرتغال، وأضاف آخر مدرب الأهلي هو هيثم شعبان ولكن فقط. تم التعديل. فيما كتب آخر “أشعر وكأنك (هيثم شعبان) مدرب فخاريات وأنت تضحك. نحن”.

أعلنت إدارة الأهلي، التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريس، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين والمباريات المتبقية من الموسم الحالي.

وصل المدير الجديد إلى القاهرة أمس، وأكمل جميع إجراءات الاستقدام، وأجرى جلسة طويلة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، والسيد ياسين منصور، مدير شركة الأهلي لكرة القدم. تم الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالمرحلة التالية.

والجدير بالذكر أن السيد عبد الحفيظ يواصل دوره كمدير لجهاز كرة القدم، مع الجهاز المعاون بما في ذلك

ماوريسيو فاش كمدرب سامي كومسي مدربا راؤول فاريا مطور أداء بيدرو غيميرايس مخطط تنزيل وعالم فسيولوجي إدواردو لوبو مدرب حراسة مرمى لويس بيريرا محلل أداء المنافسين.