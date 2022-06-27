التشكيل المتوقع الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر غدا في اليوم الثالث والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل يتكون من

حارس المرمى محمد عوض

الرباعية الدفاعية محمد طارق، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، – عبد الله جمعة.

خط الوسط محمد أشرف روقة، الإمام عاشور، سيف فاروق جعفر

الهجوم أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو

تنطلق مباراة الزمالك مساء غد الثلاثاء، في اليوم الثالث والعشرين من الدوري الممتاز، الساعة التاسعة صباحا، على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز 11 برصيد 26 نقطة.