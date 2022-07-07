التشهير بمنشأة ارتكبت الغش التجاري بمجال التوصيلات الكهربائية

أعلنت وزارة التجارة مخالفة منشأة لنظام الغش التجاري بحيازة وبيع توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

أفرجت وزارة التجارة عن حكم المحكمة الصادر عن محكمة استئناف المنطقة الشرقية بحق المنشأة الواقعة في محافظة الجبيل والمتضمن غرامة مالية ومصادرة وإتلاف للمبالغ المحجوزة والتشهير بنشر الحكم في إحدى الصحف على نفقة المغتصبين.

مراقبة ومراقبة المخالفات

تؤكد التجارة استمرار ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتتويجًا لتطبيق الإجراءات القضائية ضده في مواجهة تبعات الغش والخداع على المستهلكين، حيث يفكر النظام في عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات في السجن وغرامة تصل إلى مليون ريال أو كليهما، وتشويه سمعة المخالفين على نفقتهم.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى تقديم بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “تقرير تجاري” أو من خلال مركز الاتصال رقم 1900.