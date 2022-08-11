التشهير بمواطن مكّن مقيمًا من تشغيل 5 صيدليات إيراداتها 100 ألف ريال

قامت وزارة التجارة بالتشهير بمواطن سعودي بعد صدور حكم قضائي بإدانته بارتكاب جريمة إخفاء مقيم هندي للعمل في قطاع الصيدلة من خلال خمسة فروع بمحافظة محايل.

واتضح أن المواطن منح المقيم صلاحية التصرف في المنشآت بكاملها والقيام بأعمال حرة بشكل غير منتظم، والتعامل مع موزعي وموردي شركات الأدوية، ودفع أجور العمال ورسوم الخدمة. والتصرف فيها تحت تصرف المالك، بالإضافة إلى تحصيل المقيم للدخل الناتج عن نشاط الصيدليات الذي يتجاوز 100 ألف ريال شهرياً. تحويل أموال خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

حكم محكمة جنائية

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات أبها والمتضمن الغرامة وغرامة القذف وإغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها وإلغاء التراخيص وإلغاء التسجيل التجاري وحظر مزاولة النشاط وتحصيل الرسوم. الزكاة والرسوم والضرائب

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أكد على ضرورة استيفاء جميع المنشآت التجارية لمعايير قواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية لإزالة التستر التجاري. ويشمل ذلك وجود سجل تجاري وتراخيص لمزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات، وتجديد تراخيص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الرواتب، وتسجيل رواتب العمال، وتوثيق العقود. إلكترونيًا، وكذلك عدم تشغيل العمالة غير النظامية وتوثيق المعاملات المالية، وعدم إعطاء غير السعوديين الأدوات اللازمة للتخلي عن المنشأة تمامًا، وتوفير طرق الدفع الإلكترونية، وإصدار الفواتير إلكترونيًا وصيانتها.

يعتمد برنامج مكافحة إخفاء الهوية على آليات حديثة تساعد في تقييد مصادر التستر والقضاء على الاقتصاد الأسود. 20 جهة حكومية تعمل على القبض على المختبئين وراء تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وفرض عقوبات قانونية تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد المحاكمة النهائية. أحكام. يتم إصدارها ضد المتورطين.