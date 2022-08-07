التشهير بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في صيانة السيارات

أعلنت وزارة التجارة أن المواطن السعودي والمقيم سوري الجنسية. وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة التستر على صيانة السيارات في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف.

وأصدرت الوزارة تقريرا عن قضية تستر مع مركز متخصص لصيانة السيارات، وتبين أن الساكن استغل السجل التجاري للمواطن ليصبح صاحب عمل حر، والتخلص من المنشأة بصفته المالك. وسندات بنكية كبيرة في حوزة المقيم، وتم الكشف عن تحصيله من الدخل الناتج عن النشاط التجاري للمنشأة والذي يتجاوز 72 ألف ريال سنويًا.

التستر على التجارة

أصدرت محكمة جنايات سكاكا حكماً نهائياً بالغرامة والقذف على المخالفين على نفقتهم، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المنصوص عليها في القانون وهي إغلاق المنشأة، تصفية النشاط، الشطب من السجل التجاري، منع مزاولة النشاط التجاري وجمع الزكاة والرسوم والضرائب وترحيل المقيم السري من السعودية وعدم السماح له بالعودة إلى العمل.

معايير قواعد السوق

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني ضد التستر أبرز ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية بمعايير قواعد السوق المعتمدة من قبل الجهات الحكومية لإزالة التستر التجاري، وهي أن يكون لديها سجل تجاري وتراخيص لمزاولة النشاط، وفتح سجل تجاري. حساب بنكي للمنشأة، عدم استخدام الحسابات الشخصية في المعاملات التجارية وتجديد التراخيص. القيام بالنشاط، تحديث عناوين المنشأة، بالإضافة إلى التسجيل في برنامج حماية الرواتب، وتسجيل بيانات رواتب العمال، وتوثيق عقودهم إلكترونياً، وليس توظيف عمال غير منتظمين، وتوثيق المعاملات المالية، وعدم إعطاء غير السعوديين أدوات التصرف بالمنشأة إطلاقاً، وتوفير طرق الدفع الإلكتروني، وإصدار الفواتير وحفظها إلكترونياً.

يعتمد برنامج مكافحة إخفاء الهوية على آليات حديثة تساعد في تقييد مصادر التستر والقضاء على الاقتصاد الأسود. وتعمل عشرون جهة حكومية على توقيف من استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وفرض عقوبات قانونية تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد إصدارها. أحكام قضائية نهائية. صدر ضد المتورطين.