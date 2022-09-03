التشيك تنتفض بسبب الطاقة.. أرقام مفزعة وتدابير ضعيفة

فِيْ أعقاب تداعيات أسوأ أزمة طاقة فِيْ أوروبا، تجتاح مظاهرات حاشدة العاصمة التشيكية بلغراد، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار ونقص إمدادات الغاز.

أسوأ “أزمة معيشية” منذ 30 عامًا

وقاد عشرات الآلاف من المواطنين التظاهرات المناهضة للحكومة، للمطالبة بمزيد من المساعدات، وسط ارتفاع فواتير الطاقة.

هذا هُو أكبر مظهر من مظاهر السخط والاستياء الذي عبر من خلاله المتظاهرون نحو أسوأ أزمة غلاء المعيشة فِيْ البلاد منذ ثلاثة عقود.

ملأ ما يقرب من 70 ألف متظاهر ساحة فاتسلاف فِيْ وسط العاصمة التشيكية يوم السبت 3 سبتمبر 2022، وفقًا لتقديرات الشرطة، حمل بعضهم لافتات تندد بعضوية البلاد فِيْ الاتحاد الأوروبي والتحالف العسكري للناتو، وفقًا لما أوردته بلومبرج.

وتجدر الإشارة إلَّى أن التضخم فِيْ جمهُورية التشيك، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، هُو الأعلى حاليًا منذ عام 1993، ويتوقع البنك المركزي فِيْ البلاد أن يبلغ ذروته عَنّْد حوالي 20 ٪ فِيْ الأشهر المقبلة.

من جهتها، ذكرت الحكومة أن إجمالي المساعدات الحكومية ستصل إلَّى 177 مليار كرونة تشيكية (ما يعادل 7.2 مليار دولار)، أي حوالي 3٪ من الناتج الاقتصادي للبلاد.

ومن المقرر أن تشمل حزمة الإجراءات الجديدة زيادات المعاشات التقاعدية، وزيادة الأجور لموظفِيْ الدولة و 66 مليار كرونة تشيكية لدعم الطاقة.

تأمين إمدادات الغاز

دعا التماس نُشر على موقع المنظمين على الإنترنت إلَّى توفِيْر إمدادات الغاز الطبيعي الرخيصة من خلال عقد مباشر مع روسيا، والحياد العسكري، والمزيد من الدعم للشركات التشيكية. كَمْا رفضت التوطين الدائم للاجئين الأوكرانيين فِيْ جمهُورية التشيك.

تعقد جمهُورية التشيك اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي فِيْ التاسع من سبتمبر المقبل، لإيجاد اتفاق لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، من خلال تحديد سعر الغاز المستخدم فِيْ إنتاج الكهرباء.

وبحسب رويترز، ارتفعت تكاليف الكهرباء فِيْ أوروبا منذ أن فرضت روسيا قيودا على إمدادات الغاز لأوروبا، مما أدى إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعار الوقود، وهناك مخاوف من أن موسكو قد تخفض التدفقات أكثر، ردا على العقوبات الغربية بسبب حربها فِيْ أوكرانيا.

وتسعى جمهُورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لحشد الدعم لحل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقال وزير الصناعة جوزيف سيكيلا إن هذا قد يشمل تحديد سعر الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء.

وأضاف سكيلة أن هناك خيارًا آخر يتمثل فِيْ تدخل الدول فِيْ السوق، مضيفًا أن المهمة الرئيسية هِيْ الفصل بين سعر الكهرباء وسعر الغاز.

فِيْ أواخر تموز (يوليو)، كتب رئيس وزراء جمهُورية التشيك بيتر فِيْالا على صفحته على Twitter أن “مرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 80٪. نحن فِيْ مستوى قياسي. نحاول الاستعداد لفصل الشتاء قدر الإمكان”، و يمتلك التشيك اليوم حوالي 2687 مليون متر مكعب. من الغاز.

وبحسب وكالة الأنباء التشيكية، يبلغ متوسط ​​استهلاك الغاز السنوي فِيْ جمهُورية التشيك حوالي 9.4 مليار متر مكعب. وبحسب سكيلة، تستورد البلاد حوالي 98٪ من غازها من روسيا. وبحسب الوكالة، تخطط جمهُورية التشيك لاستخدام الغاز من محطة الغاز الطبيعي المسال فِيْ هُولندا لتقليل الاعتماد على إمدادات الغاز الروسي.