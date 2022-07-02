التصحر “يبتلع” 55% من أراضي العراق الخضراء.. لا خطط إنقاذ

يوما بعد يوم تتصاعد أزمة المياه فِيْ العراق وتداعياتها على تدمير وتجفِيْف مئات الأفدنة من الأراضي فِيْ ظل غياب خطط الإنقاذ.

وقالت راوية مزعل، مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر فِيْ وزارة الزراعة العراقية، إن “مساحة الأراضي المتصحرة فِيْ العراق تبلغ قرابة 27 مليون دونم، أي ما يعادل حوالي 15٪ من مساحة البلاد”، محذرة. أن “ما يقرب من 55٪ من مساحة العراق تعتبر أراضٍ مهددة بالتصحر”. وأشارت مزال إلَّى أن تراجع هطول الأمطار لموسم الشتاء 2022، وانخفاض تدفق المياه من دول المنبع قلل من الخطط الزراعية وبالتالي تصحر هذه الأراضي لقلة إنتاجيتها، مشيرة إلَّى أن “مشكلة التصحر تتطلب تضافر جهُود القطاعات ذات الصلة ولا يقتصر على وزارة الزراعة وحدها.

ولفتت إلَّى أن بوادر الاهتمام بهذه المشكلة بدأت تظهر فِيْ الأفق، ونتمنى الأفضل من قانون الأمن الغذائي فِيْ توفِيْر المخصصات اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة. يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي أعلن فِيْه مدير ناحية المشراح أحد الأنهار القصيرة فِيْ محافظة ميسان جنوب العراق، عَنّْ جفاف 20 نهراً فرعاً. فِيْ المنطقة الفرعية “. منير السعدي، مدير الناحية، قال إن “نقص المياه الكافِيْة فِيْ نهر المشرح أدى إلَّى شح المياه فِيْ الجداول والأنهار الفرعية”، مشيرا إلَّى أن “الناحية تعاني من نقص فِيْ المياه نقص مياه التسييل بسبب ندرة المياه “. تواجه العديد من الروافد والأنهار الفرعية. والبحيرات فِيْ العراق معرضة لخطر الجفاف الذي ينذر بتفاقم الأزمة.

وبحسب الأمم المتحدة، يفقد العراق نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنويًا، نتيجة لتغير المناخ، والاستخدام المفرط للتربة نتيجة الزراعة المتكررة ونظام الري الذي تسبب فِيْ تملح التربة. يدفع العراق ثمن الجفاف وتزايد مناطق التصحر نتيجة السياسات المائية التي تتبناها دول المنبع وتركيا وإيران.

وهددت الجهات المعَنّْية فِيْ العراق فِيْ أكثر من مناسبة بالتوجه نحو مجلس الأمن الدولي لتدويل أزمة المياه بعد أن رفضت تركيا وإيران مطالب بغداد بالإفراج عَنّْ الحصص المائية ووقف سياسة قطع الأنهار عبر السدود.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنتهِيْة ولايته، حكيم الزاملي، قد دعا فِيْ وقت سابق إلَّى التحرك عبر المقاطعة الاقتصادية لتركيا وإيران بسبب ما وصفه بـ “الخروقات” التي تتبعها فِيْ الموارد النهرية، ورفضه ذلك. حصة العراق من أضرار المياه.