التصحيح على أبوابة الانتهاء نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس نتائج الصف الثالث الثانوي 2022

تاريخ نتيجة المدرسة الثانوية يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم بسهُولة بمجرد الموافقة عليها مباشرة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعلان نتائج الثانوية العامة فِيْ نهاية المطاف. من الأسبوع الأول من أغسطس 2022.

تاريخ نتيجة المدرسة الثانوية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فِيْ تصريحاته المتلفزة أن مؤشرات التصحيح الأولية تقترب من العام الماضي وأنه من المتوقع أن تكون مجاميع المدارس الثانوية ومعدلات النجاح لعام 2022 مماثلة للعام الماضي، وأن حقبة الحصول على الطلاب لقد تجاوزت نسبة النجاح 100٪ وأضاف الدكتور طارق شوقي مطالبا كل طلاب الثانوية بالتزام الهدوء الشديد لأن عمل الدرجات الثانوية لعام 2022 مؤمن بالكامل ولا يمكن لأحد اختراقه قبل تاريخ إعلانه، ويؤكد أيضا أن الجميع حقوق الطلاب محفوظة، سواء فِيْ التصحيح أو فِيْ النتيجة.

وأضاف وزير التربية والتعليم فِيْ تصريحاته أن نظام التقويم الجديد ساهم فِيْ انخفاض المجاميع العام الماضي لأنه ساعد فِيْ تقييم الطلاب بشكل عادل، موضحا أن ما يتم تداوله الآن حول المؤشرات ومعدلات النجاح لا أساس له من الصحة.

كيفِيْة الاطلاع على نتيجة البكالوريا 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستعلن فِيْ نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وأنه لا صحة لما يتم تداوله الآن من مَوعِد إعلان نتائج الثانوية العامة. ستكون الدوام الاول للثانوية العامة غدا الخميس والسبت على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسيتم الحصول على النتائج عند دخول الموقع وزارة التربية والتعليم ثم اكتب رقم جلسة الطالب وانقر على أيقونة عرض النتائج. تظهر نتيجة الطالب فور الانتهاء من عمليتي التصحيح وة الدرجات وبعد إعلانها من قبل الدكتور طارق شوقي يتم تحميلها مباشرة على حساب الوزارة. موقع إلكتروني حتى يتمكن جميع طلاب المدارس الثانوية من معرفة نتائجهم.