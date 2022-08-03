التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره يعرض الشخص للمخالفة

وأكدت وزارة الحج والعمرة أن الإذن مطلوب لأداء العمرة، وعدمه قد يعرض الشخص للمخالفة.

وأشارت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على تويتر إلى أنه يمكن لشركات المرافق أداء العمرة على نفس التصريح إذا تمت إضافته عند إصدار التصريح. يمكن العثور على عدد الأشخاص الذين تمت إضافتهم وأسمائهم من خلال تفاصيل الإذن.

خطوات إصدار تصاريح العمرة

استعرضت دائرة الحج والعمرة خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق العمرة، للقادمين من مختلف دول العالم، وذلك من خلال الخطوات التالية

التسجيل في العمرة

تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار اصدار التصريح

اختيار أداء العمرة والصلاة في روضة الأطفال المشرفة “التوجه إلى الحرمين لأداء العمرة أو الصلاة في روضة الأطفال المشرفة”.