التضخم أخطر من الإرهاب والوباء والحرب.. دراسة صادمة عَنّْ قلق الشعوب

كشفت الدراسة الشهرية لموقع الإحصاء “إيبسوس” عَنّْ أكثر ما يقلق شعوب العالم، بحسب آخر تحديث لهذه الدراسة لشهر يوليو.

وبحسب الدراسة، التي شملت 27 دولة، فإن واحدًا من كل 4 أشخاص فِيْ العالم كان أكثر قلقًا بشأن التضخم خلال شهر يوليو، والآثار الاقتصادية التي قد تترتب على بلده بسببه.

وبحسب الموقع، كشفت الدراسة أن شخصًا من بين كل 4 أشخاص فِيْ العالم يشعر بالقلق من التضخم أكثر خلال شهر يوليو، والآثار الاقتصادية التي قد تحدث على بلده بسبب ذلك.

وبلغت نسبة القلقين من التضخم، بحسب الدراسة، 38٪ على مستوى العالم، لترتفع هذه النسبة بدرجة واحدة عما كانت عليه فِيْ يونيو.

ويتم إجراء الدراسة من قبل الموقع على أساس شهري، وفقًا لما يهم الناس أكثر من 27 دولة مختلفة حول العالم فِيْ مختلف الشؤون.

وشعوب 11 دولة من أصل 27 دولة تمت دراستها، ترى أن التضخم هُو أكثر ما يقلقهم فِيْ الوقت الحاضر، وأظهرت الدراسة هذه الدول الـ 11، التي يخشى فِيْها كل اثنين من كل ثلاثة أشخاص من آثار التضخم.، وهم قلقون أكثر من أي شيء آخر. حاليًا، هذه الدول هِيْ الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتركيا.

فِيْ المرتبة الثانية، كان الأشخاص المشاركون فِيْ الدراسة أكثر اهتمامًا بالفقر وعدم المساواة، بمعدل مقلق يبلغ 33٪.

ثم فِيْ المرتبة الثالثة، كان سكان الدول المشاركة فِيْ الدراسة أكثر اهتمامًا بالجريمة والممارسات العَنّْيفة بنسبة 26٪.

عَنّْد 26٪، يأتي القلق بشأن البطالة فِيْ المرتبة الرابعة بين الأشخاص الذين شاركوا فِيْ دراسة إبسوس.

احتل الفساد المالي والسياسي المرتبة الخامسة، بنسبة 23٪، بين أكثر شعوب العالم إثارة للقلق خلال الشهر الماضي.

وكشفت الدراسة، أن القلق العالمي بشأن فِيْروس كورونا يشهد تراجعا مستمرا منذ فبراير الماضي، حيث احتل المركز العاشر فِيْ الدراسة الشهر الماضي، بنسبة 14٪ فقط.