التضخم الأساسي فِيْ مصر يرتفع إلَّى 16.7% خلال أغسطس

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي ارتفع إلَّى 16.7٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس، مقابل 15.6٪ فِيْ يوليو.

وفِيْ وقت سابق يوم الخميس، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك فِيْ المدن المصرية سجل 14.6٪ فِيْ أغسطس، ارتفاعا من 13.6٪ فِيْ يوليو.

على أساس شهري وهبط التضخم 0.9 بالمئة فِيْ أغسطس من 1.3 بالمئة فِيْ يوليو تموز.

وفِيْ يوليو الماضي، رفعت مصر سعر المازوت لأول مرة منذ يوليو 2022 بنحو 50 قرشًا إلَّى 7.25 جنيه للتر، فِيْ خطوة من المتوقع أن ترفع التضخم فِيْ البلاد إلَّى مستويات جديدة.

كَمْا رفعت أسعار جميع أنواع البنزين للمرة السادسة على التوالي.