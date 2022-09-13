التضخم الأمريكي يخالف التوقعات.. “المركزي” يتأهب لرفع الفائدة

لا تزال أزمة التضخم تحيط بالاقتصاد الأمريكي، بعد أن تم الكشف عَنّْ ارتفاع مفاجئ فِيْ أسعار المستهلك فِيْ أغسطس على أساس شهري.

وفقًا للبيانات الصادرة عَنّْ وزارة العمل الأمريكية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ فِيْ أغسطس على أساس شهري، بعد أن ظل دون تغيير فِيْ يوليو.

وسيمنح ارتفاع التضخم البنك المركزي الأمريكي فرصة أخرى لرفع أسعار الفائدة فِيْ اجتماعه القادم يوم الأربعاء.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعات مارس بمقدار 25 نقطة أساس، وفِيْ مايو بمقدار 50 نقطة أساس، وفِيْ يونيو بمقدار 75 نقطة أساس، وفِيْ يوليو بمقدار 75 نقطة أساس.

بينما انخفضت أسعار البنزين، ارتفعت تكاليف الإيجار والغذاء.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة.

فِيْ 12 شهرًا حتى أغسطس، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.3٪. وهذا يعَنّْي تباطؤا فِيْ المؤشر الذي ارتفع بنسبة 8.5٪ فِيْ يوليو. وبلغ المؤشر السنوي ذروته عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 1981.

يعقد مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي اجتماعا عاديا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين فِيْ وقت لا يزال فِيْه التضخم بعيدًا عَنّْ المعدل المستهدف للبنك البالغ 2٪.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.6٪ فِيْ أغسطس بعد ارتفاعها بنسبة 0.3٪ فِيْ يوليو.

ارتفع ما يسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 6.3٪ فِيْ أغسطس على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 5.9٪ فِيْ يوليو.

افتتحت مؤشرات الأسْهُمْ الأمريكية على انخفاض حاد يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الشهرية الأمريكية بشكل غير متوقع فِيْ أغسطس.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 374.84 نقطة أو 1.16٪ عَنّْد الافتتاح إلَّى 32006.50 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 73.29 نقطة أو 1.78٪ إلَّى 4037.12 نقطة، فِيْما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 357.60 نقطة أو 2.92 نقطة. ٪ إلَّى 11908.81 نقطة عَنّْد الافتتاح.