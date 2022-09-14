التضخم الأمريكي يهز وول ستريت وينهش ثروات المليارديرات

جاءت بيانات التضخم الأمريكية، على عكس التوقعات، بمثابة صدمة لمستثمري وول ستريت، وخاصة شركات التكنولوجيا التي تكبدت خسائر بمليارات الدولارات.

تراجعت أسهم التكنولوجيا عَنّْد إغلاق مؤشر ناسداك الأمريكي يوم الثلاثاء، وهُو أكبر انخفاض خلال العام، بنسبة 5.16٪، بخسائر بلغت 33.3 مليار دولار، على أصحاب المليارات الأمريكيين، خلال 24 ساعة.

لم يكن مؤشر ناسداك الخاسر الوحيد بالأمس، حيث أغلق مؤشر داو جونز منخفضًا بنسبة 3.94٪، بينما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 4.32٪، مدفوعًا بارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي إلَّى 8.3٪ فِيْ أغسطس، على الرغم من أن التوقعات كانت من المتوقع أن تكون 8.1٪، وفقًا لذلك. لرويترز، حيث سجل التضخم الأمريكي عَنّْد أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو، وكان 8.5٪ فِيْ يوليو.

بدأ مؤشر ناسداك التداول هذا العام، فِيْ الثالث من يناير، عَنّْد 15832.8 نقطة، وانخفض اليوم إلَّى أقل من 12300 نقطة.

افتتح السوق الأمريكي تعاملاته يوم الأربعاء باستقرار نسبي، ثم عاد وصعد خلال اليوم دون أن تتجاوز مكاسبه 1٪.

منذ بداية العام، ارتفعت خسائر أغنى أغنياء العالم فِيْ قائمة بلومبرج للأثرياء لأغنى 500 شخص فِيْ العالم إلَّى أكثر من 1.2 تريليون دولار منذ بداية العام.

خسائر أغنى 5 أشخاص فِيْ العالم فِيْ يوم واحد

1- جيف بيزوس (الخاسر الأكبر)

جيف بيزوس، المصنف ثالث أغنى ملياردير على قائمة فوربس، خسر 6٪ من ثروته التي تراجعت بنحو 9.6 مليار دولار فِيْ أربع وعشرين ساعة، حتى أغلق السوق فِيْ 12 سبتمبر، ليكون الأول فِيْ قائمة الخمسة. الخاسرون.

اعتبارًا من 12 سبتمبر، بلغ إجمالي ثروة بيزوس حوالي 150.2 مليار دولار.

2- إيلون ماسك

تراجعت ثروة أغنى رجل فِيْ العالم على قائمة فوربس، والرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla Electric Vehicle Company، Elon Musk، بنسبة 3.03٪، لتسجل خسائر بقيمة 8.3 مليار دولار، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حتى السوق. أغلقت يوم 12 سبتمبر، لتكون ثاني أكبر الخاسرين. .

بلغ إجمالي ثروة Musk اعتبارًا من 12 سبتمبر حوالي 265.6 مليار دولار.

3- مارك زوكربيرج

تراجعت ثروة مؤسس ميتا مارك زوكربيرج بنسبة 9.08٪، وبلغت قيمة الخسائر 5.5 مليار دولار، خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى أغلق السوق فِيْ 12 سبتمبر، ليكون ثالث أكبر الخاسرين.

بلغ إجمالي ثروة زوكربيرج فِيْ 12 سبتمبر حوالي 55.2 مليار دولار.

4- لاري بيدج

مؤسس جوجل، لاري بيدج، تراجعت ثروته بنسبة 5.36٪ وخسر 5.1 مليار دولار، وكان رابع أكبر خاسر على قائمة فوربس لأصحاب المليارات.

اعتبارًا من 12 سبتمبر، بلغ إجمالي ثروة الملياردير لاري بيدج حوالي 90.1 مليار دولار.

5- سيرجي برين

خسر سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة جوجل، حوالي 5.31٪ من ثروته، البالغة 4.8 مليار دولار، فِيْ الـ 24 ساعة الماضية، حتى أغلق السوق فِيْ 12 سبتمبر، مما جعله خامس أكبر خاسر.

اعتبارًا من 12 سبتمبر، بلغ إجمالي ثروة سيرجي برين حوالي 86.4 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن ثروة هؤلاء المليارديرات الخمسة مجتمعة بلغت 647.5 مليار دولار بعد طرح الخسائر المذكورة.