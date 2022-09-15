التضخم السنوي فِيْ الأرجنتين يقفز إلَّى 80% فِيْ أغسطس

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أنه قفز إلَّى نحو 80 بالمئة على أساس سنوي رغم جهُود الحكومة والبنك المركزي للحد من الزيادات الحادة فِيْ الأسعار.

وجاءت قراءة التضخم الشهرية التي أوردتها وكالة الإحصاء الحكومية أقل من 7.4٪ فِيْ يوليو، لكنها تتجاوز متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 6.6٪ الذين استطلعت رويترز آراءهم فِيْ استطلاع أجرته رويترز.

تتمتع الدولة الواقعة فِيْ أمريكا الجنوبية، وهِيْ منتج رئيسي للحبوب، بواحد من أعلى معدلات التضخم فِيْ العالم.

أدى الوضع مع زايد إلَّى تفاقم تكاليف الغذاء والوقود العالمية، مما أثر سلبًا على شعبية حكومة يسار الوسط للرئيس ألبرتو فرنانديز قبل انتخابات العام المقبل.

وبلغ معدل التضخم فِيْ الأشهر الـ 12 الماضية حتى نهاية أغسطس 78.5٪، بينما ارتفعت الأسعار 56.4٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

توقع استطلاع حديث للبنك المركزي أن الأرجنتين ستنهِيْ العام بمعدل تضخم يبلغ 95 فِيْ المائة، بينما يتوقع محللو القطاع الخاص أن يصل إلَّى 100 فِيْ المائة.