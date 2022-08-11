التضخم السنوي فِيْ روسيا يتباطأ إلَّى 15.1% خلال يوليو

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي فِيْ روسيا استمر فِيْ التباطؤ فِيْ يوليو، مدفوعًا بانخفاض أسعار المستهلكين وسط ركود الطلب، مما أعطى البنك المركزي ذريعة لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

تسارع التضخم بشكل حاد بعد أن شنت روسيا ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” فِيْ أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، والتي أدت إلَّى فرض عقوبات غربية كاسحة وتعطيل سلاسل التوريد.

وأظهر أن التضخم السنوي تباطأ فِيْ يوليو تموز إلَّى 15.10 بالمئة من 15.90 بالمئة فِيْ الشهر السابق بينما توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم قراءة 15.3 بالمئة.

ويهدف البنك المركزي الروسي إلَّى تضخم سنوي عَنّْد 4٪.

على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.39٪ بعد انخفاضه بنسبة 0.35٪ فِيْ يونيو، على عكس قفزة بنسبة 7.61٪ فِيْ مارس، والتي كانت أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 1999.

سمح تخفِيْف الضغوط التضخمية للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلَّى 8٪ فِيْ يوليو.

وقال إنه سينظر فِيْ الحاجة إلَّى مزيد من التخفِيْضات، بالنظر إلَّى أن الانكَمْاش الاقتصادي من المقرر أن يستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا فِيْ السابق.