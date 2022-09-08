التضخم السنوي فِيْ مصر يرتفع إلَّى 15.3% خلال أغسطس

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عَنّْ ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي محافظات الجمهُورية إلَّى 15.3٪ فِيْ أغسطس 2022 من 6.4٪ فِيْ نفس الشهر من عام 2022.

وارتفع معدل التضخم إلَّى 131.7 نقطة فِيْ أغسطس، على أساس شهري، بزيادة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت الوكالة أن هذه الزيادة جاءت بسبب ارتفاع أسعار الخضروات والحبوب والخبز المدخن والسلع والخدمات المستخدمة فِيْ صيانة المنازل وخدمات النقل، فِيْ حين انخفضت أسعار الفواكه واللحوم والدواجن، بحسب مصر الشرق الأوسط. وكالة اخبارية.

وقال إن المؤشر شهد استقرارا فِيْ أسعار قسم المواد الغذائية والمشروبات على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضار بنسبة 12.5٪، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3٪، وأسعار المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 2.5٪. ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 1.6٪ ومجموعة السكر. والأغذية السكرية بنسبة 1.0٪، ومجموعة القهُوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.7٪، وارتفعت أسعار الزيوت والدهُون بنسبة 0.6٪.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 8.3٪ ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0٪ ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.0٪.

وزاد قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 1.6 فِيْ المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 1.0 فِيْ المائة، وقسم الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.2 فِيْ المائة، وقسم الأثاث والتركيبات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 1.7 فِيْ المائة.

وشمل الارتفاع دائرة الرعاية الصحية بنسبة 0.6٪، وقسم النقل والاتصالات بنسبة 1.6٪، وقسم الثقافة والترفِيْه بنسبة 1.7٪، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.2٪، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0٪.

وفِيْما يتعلق بأسباب ارتفاع التضخم السنوي إلَّى 15.3٪ فِيْ أغسطس الماضي من 6.4٪ فِيْ نفس الشهر من عام 2022، أرجعت الوكالة الارتفاع إلَّى زيادة قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 24.3٪ وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 8.9. ٪، قسم الملابس والأحذية بنسبة 11.1٪، قسم الإسكان والمياه والكهرباء. وقسم الغاز والوقود بنسبة 6.1٪، وقسم الأثاث والتركيبات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 14.2٪، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 6.8٪.

وشمل الارتفاع دائرة النقل والاتصالات بنسبة 16.5٪، وإدارة الاتصالات بنسبة 0.7٪، ودائرة الثقافة والترفِيْه بنسبة 29.1٪، وإدارة المطاعم والفنادق بنسبة 21.4٪، وإدارة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 10.4٪، وإدارة التعليم. سجلت الدائرة زيادة مطردة بلغت 13.9٪.