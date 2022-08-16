التضخم السنوي فِيْ نيجيريا يرتفع لأعلى مستوى منذ 2005

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين تسارع التضخم السنوي فِيْ يوليو تموز إلَّى أعلى مستوى منذ 2005 مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والوقود والملابس.

قال المكتب الوطني للإحصاء إن التضخم ارتفع للشهر السادس على التوالي مسجلا 19.64٪ من 18.60٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن قراءة التضخم فِيْ يوليو كانت الأعلى منذ 2009 على الأقل.

تشير بيانات Refinitiv إلَّى أنها الأعلى منذ القراءة البالغة 24.32٪ المسجلة فِيْ سبتمبر 2005.

وتضخم من رقمين فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ إفريقيا منذ عام 2016، مدفوعًا، من بين عوامل أخرى، بضعف العملة المحلية (النيرة).