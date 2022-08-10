التضخم السنوي لأسعار المستهلكين فِيْ المدن المصرية يرتفع إلَّى 13.6% فِيْ يوليو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، ارتفاع المدن إلَّى 13.6٪ فِيْ يوليو على أساس سنوي، من 13.2٪ فِيْ يونيو.

وعزت الوكالة هذه الزيادة إلَّى زيادة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 9٪ بعد ارتفاع أسعار الوقود فِيْ مصر، بالإضافة إلَّى زيادة 1٪ فِيْ الخبز والحبوب.

يأتي ارتفاع التضخم بعد قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود والديزل خلال الشهر الماضي، بالإضافة إلَّى استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5٪ و 9٪، لكن عَنّْدما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس فِيْ مايو، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستتحمل مؤقتًا معدل تضخم أعلى من هذا الهدف.

أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير فِيْ اجتماع يونيو. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم فِيْ 18 أغسطس.

وتجري مصر محادثات بشأن برنامج قروض جديد مع صندوق النقد الدولي قال محافظ البنك المركزي طارق عامر فِيْ مايو أيار إنه لن يكون ذا قيمة كبيرة.