التضخم السنوي يرتفع فِيْ السعودية خلال يوليو.. ما السبب

أظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلك فِيْ السعودية ارتفع بنسبة 2.7٪ فِيْ يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر خلال العام السابق.

وبهذا الارتفاع، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا ثالثا للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 2.3٪ فِيْ يونيو.

كَمْا ارتفع بنسبة 2.2٪ خلال شهر مايو.

الطعام و الشراب

وقالت الهِيْئة العامة للإحصاء فِيْ بيان لها، إن قطاع الأغذية والمشروبات ارتفع بنسبة 3.9٪، وذلك بشكل أساسي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص، والتي ارتفعت بنسبة تصل إلَّى 5.1٪.

وقالت الهِيْئة، إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم فِيْ يوليو 2022 بسبب أهميتها النسبية العالية فِيْ سلة المستهلك السعودية، حيث تمثل 18.8٪ منها.

أظهرت بيانات شهرية أن مؤشر أسعار المستهلك فِيْ السعودية ارتفع بنسبة 0.5٪ فِيْ يوليو عَنّْ يونيو.

عالية فِيْ مايو أيضا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فِيْ السعودية بنسبة 2.2٪ خلال مايو 2022 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الهِيْئة العامة للإحصاء السعودية فِيْ ذلك الوقت، إن المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك هُو ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.2٪، وأسعار النقل بنسبة 4٪.