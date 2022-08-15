التضخم المرتفع يضغط باتجاه رفع أسعار الفائدة فِيْ مصر

حالة من الترقب تهِيْمن على الأسواق فِيْ مصر، بانتظار قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، اجتماعها الخامس هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، مع مراعاة عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمار فِيْ الدولة. الجنيه، ومدى تأثره بتداعيات قرارات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بالإضافة إلَّى انخفاض أسعار النفط. والسلع الغذائية فِيْ الآونة الأخيرة.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فِيْ اجتماعها الأخير يوم 23 يونيو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عَنّْد 11.25٪ للودائع و 12.25٪ للإقراض.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 3٪ خلال اجتماعات اللجنة فِيْ مارس ومايو.

وأشار معظم المصرفِيْين والبنوك الاستثمارية إلَّى اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة فِيْ مصر للمرة الثالثة هذا العام.

واستند المحللون فِيْ توقعاتهم إلَّى ارتفاع معدلات التضخم فِيْ مصر إلَّى أعلى مستوى فِيْ 3 سنوات، وتطورات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، أن معدلات التضخم السنوية تراجعت فِيْ يوليو الماضي إلَّى 14.6 فِيْ المائة، مقارنة بـ 14.7 فِيْ المائة فِيْ يونيو، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الغذائية، خاصة منتجات الألبان والبيض.

من ناحية أخرى، ذهبت بعض التوقعات إلَّى الإبقاء على سعر الفائدة كَمْا هُو لعدة أسباب، من أهمها بدء تراجع أسعار السلع الغذائية والنفط العالمية، ويتبع البنك المركزي المصري سياسة المداولات. قبل أي قرار برفع سعر الفائدة لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد.

سعر الفائدة

وقال منصف مرسي الرئيس المشارك للبحوث فِيْ سي آي كابيتال فِيْ مذكرة بحثية “من المرجح أن يستأنف البنك المركزي سياسات التشديد ويرفع سعر الفائدة عَنّْدما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل”.

وأضاف أن ذلك من شأنه أن يكبح التضخم ويدعم العملة، خاصة فِيْ ظل توقعات باستمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الدولار 19.19 جنيهًا، وهُو ارتفاع يقترب من أعلى رقم تحقق فِيْ ديسمبر 2016 وقت تحرير سعر الصرف عَنّْد 19.56 جنيهًا للدولار، وهُو ما يمثل أعلى سعر على الإطلاق للدولار. الصرف فِيْ مصر.

وأضاف مرسي “أتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ فِيْ ظل مؤشرات التضخم كخطوة استباقية من قبل البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم الناتجة عَنّْ ارتفاع أسعار السلع والوقود عالميا.

من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية منى بادر، لـ “العرب اليوم نيوز”، إن توجه البنك المركزي برفع سعر الفائدة قد يكون حتميا فِيْ ظل الضغوط التضخمية، متوقعة أن يصل التضخم إلَّى 15٪ بنهاية العام الجاري 2022، فِيْ حين أن توقعت وكالة “بريتيش كابيتال إيكونوميكس” أن يصل معدل التضخم إلَّى 15٪. بلغ التضخم فِيْ مصر ذروته عَنّْد 18٪ بحلول الربع الرابع من العام الجاري.

توقع جيمس سوانستون، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فِيْ كابيتال إيكونوميكس، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 0.5٪ فِيْ الاجتماع المقبل، لرفع سعر الفائدة إلَّى 11.75٪ للإيداع.

وأضاف فِيْ مذكرة بحثية اطلعت عليها “العرب اليوم نيوز” أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بنسبة 1٪ بنهاية العام فِيْ مواجهة التضخم المتوقع.

السياسة النقدية

توقع بنك اتش سي للأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2٪ خلال الاجتماع المقبل، مع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلَّى 21 جنيها، معتبرا ذلك ضرورة لدعم العملة ومكافحة الدولرة بها. تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، حسب محللة مالية مونيت دوس. فِيْ HC.

وأعلن البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت إلَّى 33.4 مليار دولار فِيْ يوليو، مقابل 33.37 مليار دولار فِيْ يونيو.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي فِيْ ديسمبر الماضي 40.9 مليار دولار.

أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن 20 مليار دولار خرجت من السوق المصرية بسبب تقلبات الأسواق المالية، ما أدى إلَّى تراجع قيمة الجنيه بنحو 22٪ منذ مارس الماضي.

اسعار الفائدة

من ناحية أخرى توقعت بنوك استثمارية منها بلتون المالية والأهلي فاروس ثبات سعر الفائدة والبنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

صرحت وحدة أبحاث بلتون أنه من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة فِيْ الوقت الحالي، وتوقعت أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

وقال بنك الاستثمار القومي فاروس إنه بالرغم من الرقم السلبي لأسعار الفائدة الحقيقية لا نرى حاجة ملحة لرفع سعر الفائدة لعدة أسباب أهمها رفض البنك المركزي رفع سعر الفائدة. لما له من أثر سلبي على السياسة المالية والاقتصاد الكلي، إضافة إلَّى أن أسعار النفط بدأت فِيْ التراجع الجزئي. وكذلك أسعار المواد الغذائية، مؤكدا أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلَّى مزيد من الضغط على مدفوعات الفوائد والديون فِيْ الموازنة العامة للدولة.