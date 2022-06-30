انخفض بشكل غير متوقع حيث خففت تدابير الإغاثة الحكومية المؤقتة العبء على الأسر والشركات التي تعرضت لضغوط من ارتفاع الأسعار القياسي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن انخفاض ضرائب الوقود وتكاليف النقل العام المخصومة ساعد فِيْ تباطؤ نمو أسعار المستهلك إلَّى 8.2٪ فِيْ يونيو من 8.7٪ فِيْ مايو. قدر المحللون الذين استطلعت آراؤهم بلومبرج ارتفاعًا بنسبة 8.8٪. كشف تقدير أولي يستند إلَّى بيانات التضخم الإقليمية أن التضخم فِيْ ألمانيا بلغ 7.6٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو، مرتفعًا من 7.9٪ على أساس سنوي فِيْ مايو.

بغض النظر عَنّْ الفرصة التي يقدمها هذا التراجع لألمانيا نفسها، فإن القراءة لن تؤثر على البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد فِيْ الشهر المقبل.

لا يزال ضغط التضخم شديدًا فِيْ أماكن أخرى من منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، حيث أبلغت إسبانيا فِيْ وقت سابق عَنّْ قفزة مفاجئة إلَّى أعلى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 10٪، متحدية بذلك جهُود السياسيين لكبح جماحها.

يتحد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون فِيْ البرتغال وراء خطة لبدء سلسلة من رفع أسعار الفائدة بدءًا من يوليو، مع تشجيع البعض فِيْ منطقة البلطيق – حيث يصل التضخم إلَّى 20٪ – إلَّى تحركات أكبر من المخطط لها.

قد يمتد التباطؤ فِيْ ألمانيا إلَّى الشهر المقبل، عَنّْدما يتم إلغاء رسوم الطاقة المتجددة على أسعار الكهرباء، لكن من المرجح أن تظل ضغوط الأسعار الأساسية مرتفعة، وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي فِيْ بيرينبرج سالومون فِيْدلر.

حذر عضو مجلس الإدارة بيير ونش يوم الأربعاء فِيْ مقابلة أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلَّى رفع أسعار الفائدة أكثر مما يريد إذا تسبب التضخم فِيْ إنفاق الحكومات مبالغ متزايدة باستمرار على حماية الأسر.

ويشير هذا إلَّى أن تدابير مثل تلك التي اتخذت فِيْ ألمانيا – والتي خففت الأسعار مؤقتًا – قد تنتهِيْ بعواقب غير مرغوب فِيْها فِيْ المستقبل.