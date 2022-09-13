التضخم فِيْ أميركا يتجاوز التوقعات ويعزز احتمالات رفع أكبر للفائدة

انخفض معدل التضخم فِيْ الولايات المتحدة إلَّى 8.3٪ فِيْ أغسطس، وهُو أقل من المتوقع عَنّْد 8.1٪.

من المرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الفِيْدرالي رفع سعر الفائدة على المسار الصحيح بمقدار 75 نقطة أساس.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1٪ عَنّْ يوليو على أساس شهري، بعد استقرار الشهر السابق. مقارنة بعام 2022، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، وهُو تباطؤ طفِيْف.

ارتفع مؤشر CPI أو المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أكثر مكونات الغذاء والطاقة تذبذبًا، بنسبة 0.6٪ عَنّْ يوليو و 6.3٪ عَنّْ العام الماضي. كان الإسكان والغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين فِيْ نمو الأسعار، وفقًا لبلومبرج.

ارتفعت تكلفة المعيشة للأمريكيين بشكل حاد، وعلى الرغم من بعض الانخفاضات فِيْ أسعار الغاز، لا تزال ضغوط الأسعار مرتفعة تاريخيًا، مما يشير إلَّى طريق طويل نحو هدف التضخم الفِيْدرالي.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيتصرف “علانية لتحقيق الاستقرار فِيْ الأسعار”، وأعرب بعض صانعي السياسة عَنّْ دعمهم لرفع سعر الفائدة مرة أخرى. وقال المسؤولون إن قرارهم الأسبوع المقبل سيعتمد على “مجمل البيانات الاقتصادية المتوفرة لديهم”، مما يدل أيضًا على قوة سوق العمل وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

بعد البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وارتفع الدولار. عزز التجار رهاناتهم على أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ويرون الآن أن هذه النتيجة مضمونة.