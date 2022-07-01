التضخم فِيْ أميركا يحافظ على مستوى عالٍ خلال مايو

وحافظ على مستوى مرتفع فِيْ مايو عَنّْد 6.3٪، بينما تباطأ إنفاق الأسر، بحسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهُو أحد مؤشرات التضخم الرئيسية التي نشرتها وزارة التجارة يوم الخميس والتي يعتمد عليها الاحتياطي الفِيْدرالي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6٪ مقارنة بـ 0.2٪ فِيْ أبريل. ومع ذلك، لا يزال المعدل أقل بقليل من توقعات المحللين (0.7٪).

سجل مؤشر آخر للتضخم، وهُو مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، الذي نشرته وزارة العمل والمستخدم بشكل أساسي لحساب المعاشات التقاعدية، زيادة بنسبة 8.6٪، فِيْ مايو على مدى عام واحد.

تباطأ تطور الإنفاق الأسري بأكثر من 0.2٪، مقارنة بـ 0.6٪ فِيْ أبريل (بانخفاض 0.3 نقطة) حيث تأثر المستهلكون بآثار الارتفاع التضخمي وزيادة الدخل دون تغيير عَنّْ الشهر السابق (أكثر من 0.5٪).، بنسبة 0.1 نقطة).

وإذا استمر التباطؤ فِيْ إنفاق الأسر فِيْ يونيو، فسيؤثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الربع الثاني، بالنظر إلَّى أن الاستهلاك هُو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي.

انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة فِيْ الربع الأول أكثر بقليل مما تم الإعلان عَنّْه فِيْ البداية، متراجعًا بنسبة 1.6٪، بمعدل سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلَّى ة الانخفاض فِيْ الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.