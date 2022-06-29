التضخم فِيْ إسبانيا يسجل 10.2% عَنّْد أعلى مستوى له منذ 37 عاماً

بلغ التضخم فِيْ إسبانيا 10.2٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي، وهُو أعلى مستوى فِيْ 37 عامًا، وفقًا لتقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء نشر الأربعاء، ويؤكد أن الأسعار ترتفع مرة أخرى.

وأشار المعهد فِيْ بيانه إلَّى أن هذه النسبة فِيْ حال تأكيدها “تستهلك زيادة بمقدار نقطة ونصف مئوية” على مدار العام على أساس سنوي خلال شهر، حيث بلغت 8.7٪ فِيْ مايو.

وبحسب المعهد فإن نسبة 10.2٪ هِيْ الأعلى منذ أبريل 1985، بحسب وكالة فرانس برس.

وأوضح أن هذه الزيادة نتجت بشكل رئيسي عَنّْ ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية والمشروبات.

كَمْا أشار المعهد إلَّى ارتفاع الأسعار فِيْ قطاع الفنادق.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي يتيح المقارنة مع دول أخرى فِيْ منطقة اليورو، 10٪ على أساس سنوي، بزيادة قدرها نقطة مئوية ونصف مقارنة بشهر مايو.

كَمْا ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بعض الأسعار مثل أسعار الطاقة، إلَّى 5.5٪ مقارنة بـ 4.9٪ فِيْ مايو و 4.4٪ فِيْ أبريل. هذا المعدل هُو الأعلى أيضًا منذ أغسطس 1993.

مثل معظم الدول الأوروبية، تواجه إسبانيا زيادة فِيْ التضخم لعدة أشهر مرتبطة بالتوترات الناشئة عَنّْ استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة COVID-19 والحرب فِيْ أوكرانيا.