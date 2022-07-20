التضخم فِيْ السودان يتحدى الجمود السياسي.. انخفض إلَّى 149%

تتحرك أرقام التضخم فِيْ السودان فِيْ اتجاه معاكس للمأزق السياسي الذي تمر به الخرطوم، مما أدى إلَّى انهِيْار الخدمات وتراجع مستوى المعيشة وانخفاض حاد فِيْ العملة المحلية.

قال الجهاز المركزي للإحصاء فِيْ السودان، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلَّى 148.88 فِيْ المائة فِيْ يونيو من 192.21 فِيْ المائة فِيْ مايو.

تدهُور اقتصاد السودان فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

دفع الانهِيْار السريع فِيْ الخدمات، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين إلَّى حساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.

يعيش السودان فِيْ حالة طوارئ منذ أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد مشاركتهما فِيْ حكَمْ البلاد إثر الإطاحة بالرئيس عمر البرهان. – نظام البشير.

منذ حل مجلس السيادة والحكومة، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات متواصلة.

يأتي تدهُور الظروف المعيشية بعد أحداث أكتوبر التي جمدت مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفِيْ وقت رفعت فِيْه الحرب فِيْ أوكرانيا تكلفة الواردات الرئيسية.

لم يتم تعيين أي رئيس للوزراء منذ أكتوبر، والوزراء يخدمون فِيْ مناصبهم، ومحاولات الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لم تسفر عَنّْ نتائج بعد.

وتقول السلطات إنها تواصل تنفِيْذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها حكومة يقودها مدنيون تحت إشراف صندوق النقد الدولي فِيْ عام 2022، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهِيْم إن الحكومة امتنعت عَنّْ طباعة النقود لتمويل العجز. ارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلَّى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار)، وفقًا لرويترز.

لكن التضخم يعَنّْي زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع. وأضاف إبراهِيْم أن فاتورة الأجور الشهرية للعاملين فِيْ القطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، بالإضافة إلَّى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح والواردات الأخرى.

حذر برنامج الغذاء العالمي الأسبوع الماضي من أن 15 مليون شخص، أو حوالي ثلث السكان، يواجهُون انعدام أمن غذائي حاد.

يقول المانحون الغربيون إن المساعدات الاقتصادية المجمدة لن تعود حتى يتم تعيين حكومة مدنية جديرة بالثقة. ويقول محللون إنه حتى لو تم الوفاء بهذا الشرط، فسيكون من الصعب أكثر من ذي قبل على السودان حشد الدعم بعد الانقلاب الذي أضر بالعلاقات مع المقرضين الدوليين.