التضخم فِيْ اليابان يسجل 2.2% فِيْ يونيو.. الأعلى منذ 2015

ارتفع خلال الشهر الماضي، أكثر من المستوى المستهدف 2٪ الذي حدده بنك اليابان.

تسارع معدل نمو مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، إلَّى 2.2٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي.

جاء ذلك فِيْ الوقت الذي تفاقم فِيْه تضخم تكلفة الطاقة بسبب ضعف الين وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية المصنعة.

يرى بنك اليابان الآن أن التضخم الأساسي يبلغ 2.3٪ فِيْ العام حتى مارس، وهِيْ المرة الأولى التي يتوقع فِيْها أن يتجاوز التضخم 2٪ لفترة 12 شهرًا، خارج سنوات زيادة الضرائب، منذ تحديد هذا الهدف فِيْ عام 2015.

لكن بنك اليابان يتوقع عودة التضخم إلَّى الانخفاض فِيْ العام التالي، مشيرًا إلَّى أنه لا يتوقع استمرار التضخم المرتفع لفترة ممتدة.