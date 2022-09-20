التضخم فِيْ اليابان يقفز إلَّى 2.8%.. ويسجل أعلى مستوى فِيْ 8 سنوات

فقد قفز إلَّى 2.8٪ فِيْ أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة سنوية له منذ ما يقرب من 8 سنوات وتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2٪ للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار على ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.

غذت قوة التضخم فِيْ أغسطس الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري فِيْ سياسة التيسير النقدي.

سينهِيْ بنك اليابان يوم الخميس اجتماعه للسياسة الذي يستمر يومين، حيث يتوقع المحللون أن يأخذ البنك فِيْ الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عَنّْد اتخاذ قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين فِيْ معهد نورينشوكين للأبحاث “الين الضعيف يستورد التضخم إلَّى اليابان، ومن المتوقع أن يصل تضخم أسعار المستهلك الأساسي إلَّى 3 فِيْ المائة فِيْ أكتوبر”.

وأضاف “التضخم قد يظل فوق 2٪ لمدة عام آخر أو نحو ذلك، وقد يدفع ذلك بنك اليابان لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلَّى الأسعار”.

كان الارتفاع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتطايرة ولكنه يشمل تكاليف الوقود، أكبر قليلاً من متوسط ​​توقعات السوق بزيادة 2.7٪، بعد زيادة 2.4٪ فِيْ يوليو.

هذه الزيادة هِيْ الأسرع منذ أكتوبر 2014، ويرجع ذلك إلَّى حد كبير إلَّى ارتفاع فواتير الخدمات العامة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبقالة، وتأثير التخفِيْضات الباهتة فِيْ رسوم الهاتف المحمول التي تم تنفِيْذها العام الماضي.

نما ثالث أكبر اقتصاد فِيْ العالم بمعدل سنوي قدره 3.5 فِيْ المائة فِيْ الربع الثاني، لكن تعافِيْه تعثر بسبب عودة ظهُور إصابات “كوفِيْد -19” وقيود الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام.

مع بقاء التضخم عَنّْد مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار فِيْ الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلَّى الموجة العالمية الحالية من التشديد النقدي.