التضخم فِيْ بريطانيا يتباطأ.. وينخفض إلَّى 9.9% خلال أغسطس

تباطأ معدل التضخم فِيْ بريطانيا فِيْ أغسطس الماضي، حيث لا يزال عَنّْد أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء، فِيْ ذروة أزمة غلاء المعيشة فِيْ البلاد.

وقال المكتب فِيْ تقريره الشهري إن التباطؤ فِيْ التضخم يرجع بشكل رئيسي إلَّى “انخفاض أسعار وقود السيارات”.

وتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي كان له أكبر الأثر على ارتفاع الأسعار فِيْ يوليو، بحسب “فرانس برس”.

رفع بنك إنجلترا مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5٪ إلَّى 1.75٪، وهِيْ أول زيادة قدرها نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.

وتوقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عَنّْد 13.3 بالمئة فِيْ أكتوبر تشرين الأول عَنّْدما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية كَمْا هُو مقرر.