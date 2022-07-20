التضخم فِيْ بريطانيا يسجل 9.4% خلال يونيو.. الأعلى منذ 40 عاماً

وسجل 9.4٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

كان هذا مدفوعاً بزيادة أسعار وقود السيارات بنسبة 9.3٪ الشهر الماضي.

توقع مكتب الإحصاء الوطني أن يصل التضخم إلَّى 11٪ فِيْ أكتوبر إذا استمرت أسعار الطاقة فِيْ الارتفاع.

وكان محافظ بنك إنجلترا قد رفع احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ اجتماع أغسطس المقبل، فِيْ خطوة لكبح التضخم، مع العلم أن المستوى المستهدف هُو 2٪.

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت الشهر الماضي، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين فِيْ بريطانيا إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 40 عامًا، حيث وصل إلَّى 9.1٪.

وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لخبراء اقتصاديين أجرته “رويترز”.