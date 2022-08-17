التضخم فِيْ بريطانيا يقفز إلَّى 10.1%.. عَنّْد أعلى مستوى منذ 1982

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ بريطانيا قفز إلَّى 10.1٪ فِيْ يوليو، مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير 1982، ارتفاعا من معدل سنوي قدره 9.4٪ فِيْ يونيو، مما زاد الضغط على الأسر.

وفِيْ استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين، تجاوزت الزيادة جميع التوقعات بأن المعدل سيرتفع إلَّى 9.8٪ فِيْ يوليو.

رفع بنك إنجلترا هذا الشهر سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5٪ إلَّى 1.75٪، وهِيْ أول زيادة قدرها نصف نقطة مئوية منذ عام 1995.

وتوقع البنك أن يبلغ التضخم ذروته عَنّْد 13.3 بالمئة فِيْ أكتوبر تشرين الأول عَنّْدما ترتفع أسعار الطاقة المنزلية كَمْا هُو مقرر.

أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6٪ فِيْ يوليو من يونيو على أساس غير معدل موسميا، بينما بلغ المعدل السنوي لتضخم أسعار التجزئة 12.3٪، وهُو أعلى مستوى منذ مارس 1981.

وقال وزير المالية ناظم الزهاوي “السيطرة على التضخم هِيْ أولى أولوياتي. نتخذ إجراءات من خلال (اتباع) سياسة نقدية قوية ومستقلة، وفرض ضرائب معقولة، واتخاذ قرارات الإنفاق، وإجراء إصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو”. البيانات.

قال بنك إنجلترا إن ارتفاع أسعار الطاقة فِيْ أوروبا بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا كان المحرك الرئيسي للتضخم ومن المرجح أن يدفع بريطانيا إلَّى ركود مطول وإن كان هامشيًا فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، كانت البيانات تلمح إلَّى أن ضغط التضخم فِيْ المستقبل قد يبدأ فِيْ التراجع.

على أساس شهري، ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 0.1٪ فقط، وهِيْ أبطأ زيادة حتى الآن فِيْ عام 2022. أحد أسباب ذلك هُو ضعف الطلب العالمي على الصلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي فِيْ جميع أنحاء العالم وانخفاض أسعار النفط الخام.