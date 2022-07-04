التضخم فِيْ تركيا.. قفزة مهُولة تجاوزت ذروة 24 عاما

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي فِيْ تركيا قفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 78.62 فِيْ المائة فِيْ يونيو.

قفز مؤشر أسعار المستهلك “معدل التضخم” فِيْ الأسواق التركية فِيْ يونيو الماضي، متجاوزًا التوقعات بشكل طفِيْف، مدفوعًا بتأثير الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض قيمة الليرة.

تظهر البيانات الصادرة يوم الاثنين عَنّْ هِيْئة الإحصاء التركية، أن التضخم السنوي فِيْ البلاد قفز بنسبة 78.62٪ فِيْ يونيو الماضي، وهُو أعلى مستوى منذ عام 1998، وفقًا لبيانات أسعار المستهلك التاريخية.

على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فِيْ تركيا بنسبة 4.95٪، وارتفع بنسبة 42.35٪ مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبنسبة 44.54، بناءً على المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرًا.

نظرًا لكونها مستوردًا كبيرًا لمصادر الطاقة التقليدية، فقد شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعتبر الوقود جزءًا من مدخلاتها الإنتاجية زيادات حادة، وعلى رأسها قطاع النقل، الذي سجل ارتفاعًا بنسبة 123٪ فِيْ يونيو على أساس سنوي. .

وعلى أساس سنوي، كانت أقل زيادة سنوية 23.74٪ فِيْ قطاع الاتصالات والملابس والأحذية بنسبة 26.99٪ والتعليم 27.76٪ والصحة 39.34٪.

من ناحية أخرى، سجلت مجموعة النقل أعلى زيادة بنسبة 123.37٪، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.93٪، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 81.14٪، وكانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية.

فِيْ يونيو 2022، من بين 144 مؤشر سلعي فِيْ المؤشر، انخفض مؤشر 12 سلعة، وظل مؤشر 3 سلع دون تغيير بينما ارتفع مؤشر 129 سلعة.

وفِيْ هذا السياق، كشفت بيانات الهِيْئة عَنّْ ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري، وبنسبة 138.31٪ على أساس سنوي، وهُو ما يفسر الارتفاع الحاد فِيْ أسعار المستهلك.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج فِيْ أربعة قطاعات رئيسية للصناعة بنسبة 142.68٪ للتعدين والمحاجر، و 120.47٪ للتصنيع، و 369.20٪ للكهرباء والغاز، و 81.47٪ لإمدادات المياه.

تشهد تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفِيْذها على أجور العمال فِيْ البلاد، بما فِيْ ذلك العاملين فِيْ القطاع الحكومي.

تحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، وهُو الحفاظ على أسعار الفائدة عَنّْد ارتفاع معدلات التضخم، والضغط على خفضها، وهُو ما يتعارض مع الاتجاه العالمي فِيْ إدارة التضخم.