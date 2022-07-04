التضخم فِيْ تركيا يقفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عاماً عَنّْد 78.6%

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن المعدل السنوي التركي قفز إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 78.62٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى قليلاً من التوقعات، مدفوعًا بتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضعف الليرة منذ أزمة ديسمبر.

قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95٪ على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عَنّْد 5.38٪. سنويا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 78.35٪.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 6.77٪ على أساس شهري فِيْ يونيو، بزيادة سنوية قدرها 138.31٪.