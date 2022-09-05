التضخم فِيْ تركيا يلامس أعلى مستوى فِيْ 24 عاماً عَنّْد 80.2%

أظهرت البيانات يوم الاثنين ارتفاعًا إلَّى أعلى مستوى فِيْ 24 عامًا عَنّْد 80.21٪ فِيْ أغسطس، بعد أن قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.46٪، مقارنة بتوقعات استطلاع لرويترز عَنّْد 2٪.

على أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك 81.22٪.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.41٪ على أساس شهري فِيْ أغسطس، مع زيادة سنوية قدرها 143.75٪.

وأظهرت تقديرات حكومية نشرت يوم الأحد، أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلَّى 65٪ بنهاية عام 2022، مقارنة بنحو 80٪ فِيْ يوليو، بينما تتوقع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلَّى 47.3 مليار دولار هذا العام.

يعطي النموذج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان الأولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاستثمار، بينما يسعى إلَّى خفض أسعار الفائدة.

وأدت دورة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي العام الماضي إلَّى انخفاض الليرة بنسبة 44٪ أمام الدولار فِيْ نهاية ديسمبر، وتراجعها أكثر من 27٪ مرة أخرى هذا العام.