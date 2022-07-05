التضخم فِيْ تونس يتجاوز 8% فِيْ يونيو

قال المعهد الوطني للإحصاء فِيْ تونس، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي فِيْ تونس ارتفع إلَّى 8.1٪ فِيْ يونيو من 7.8٪ فِيْ مايو.

ورفع البنك المركزي الرئيسي 75 نقطة أساس إلَّى 7٪ فِيْ مايو من 6.25٪ من أجل احتواء التضخم.

وكان البنك الدولي قد أعلن موافقته على قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس لتمويل واردات القمح وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لمنتجات الألبان.

يأتي القرض فِيْ وقت تعاني فِيْه تونس من أزمة مالية حادة تسببت فِيْ بعض الأحيان فِيْ بقاء شحنات القمح راسية فِيْ الموانئ لأسابيع بسبب عدم القدرة على السداد.

من جهته، قال البنك المركزي التونسي فِيْ بيان إن القرض يهدف إلَّى الحد من تأثير الحرب الأوكرانية على تونس.