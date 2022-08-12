التضخم فِيْ فرنسا.. أسعار الطاقة والغذاء والخدمات تؤرق باريس

يواجه الاقتصاد الفرنسي أزمة تضخم، مع مخاوف تتعلق بأسعار وإمدادات الطاقة، والتي تأثرت بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ارتفع التضخم السنوي فِيْ فرنسا إلَّى 6.1٪ فِيْ يوليو، بعد أن وصل إلَّى 5.8٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى له منذ يوليو 1985.

أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أن ارتفاع معدل التضخم السنوي فِيْ فرنسا كان مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة، بينما استمرت أسعار الطاقة فِيْ التأثير على أرقام التضخم، ولكن بطريقة أقل قوة مقارنة بـ الأشهر الأخيرة.

ارتفعت أسعار الطاقة فِيْ الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أزعجت الأسواق العالمية، رغم أنها تراجعت بشكل طفِيْف فِيْ الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي فِيْ الصين على وجه الخصوص.

ارتفعت أسعار الطاقة فِيْ فرنسا بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي فِيْ يوليو بعد أن سجلت زيادة بنسبة 33.1٪ فِيْ يونيو.

كَمْا ارتفعت أسعار الخدمات إلَّى 3.9٪ فِيْ يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصلت إلَّى 3.3٪ الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.8٪ بعد أن سجلت 5.8٪ الشهر الماضي، كَمْا ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 2.7٪ فِيْ يوليو بعد أن كانت 2.5٪ خلال الشهر السابق.

تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ ارتفاع أسعار السلع والخدمات فِيْ جميع أنحاء العالم، وأدت إلَّى أزمة اقتصادية لا تظهر أي بوادر للتراجع فِيْ أي وقت قريب.

وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية، فِيْ وقت سابق، إن أسعار المستهلكين فِيْ فرنسا من المتوقع أن ترتفع إلَّى 6.8٪ على أساس سنوي بحلول سبتمبر، وأن تظل بالقرب من هذا المستوى لبقية العام.

تشير التوقعات أيضًا إلَّى أن التضخم فِيْ فرنسا سوف يتسارع بوتيرة أسرع هذا العام، مما يضعف القوة الشرائية ويؤثر على النمو فِيْ ثاني أكبر اقتصاد فِيْ منطقة اليورو.