التضخم فِيْ منطقة اليورو يرتفع إلَّى 8.9% خلال يوليو

صدرت اليوم الخميس بيانات التضخم لشهر يوليو، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 8.9٪ مقارنة بـ 8.6٪ فِيْ يونيو.

تأتي هذه الأرقام بعد أن توقع مسؤولان من البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة فِيْ سبتمبر، بهدف إعادة التضخم إلَّى المعدل المستهدف 2٪.

أكدت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل أنه سيتم رفع سعر الفائدة فِيْ سبتمبر بين 25 و 50 نقطة أساس، مشيرة إلَّى أن التضخم سيستمر فِيْ الارتفاع على المدى القصير.

بدوره، أشار مارتينز كازاك، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إلَّى أن البنك قد خفض برامج الدعم ورفع أسعار الفائدة، وسيواصل زيادتها لخفض معدل التضخم.