التضخم فِيْ منطقة اليورو يسجل مستوى قياسي جديد فوق 9%

سجل التضخم فِيْ منطقة اليورو رقماً قياسياً جديداً فوق 9٪ مع تفاقم أزمة الطاقة

وارتفع المعدل إلَّى مستوى قياسي جديد بعد ارتفاعه إلَّى 9.1٪ فِيْ أغسطس على أساس سنوي.

وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين عَنّْد 9٪ ارتفاعًا من 8.9٪ فِيْ يوليو.

تضع أرقام التضخم ضغوطًا متزايدة على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بما يصل إلَّى 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل فِيْ سبتمبر.

دعا رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل البنك المركزي الأوروبي إلَّى التحرك بسرعة وحسم لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

بينما لم يشر يواكيم ناجل إلَّى حجم معين للزيادة المتوقعة، دافع عَنّْ خطوة حاسمة وشدد على فوائد الزيادات الكبيرة فِيْ الأسعار.

يشار إلَّى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي، فِيْ وقت تدور فِيْه المضاربات حول إمكانية رفعها بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل فِيْ سبتمبر، بينما يتوقع محللون أن تصل معدلات التضخم إلَّى 10٪. هذه السنة.