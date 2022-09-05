التضخم يتوحش فِيْ تركيا.. أسوأ موجة ارتفاع منذ 24 عاما

تشهد تركيا حاليًا أسوأ موجة ارتفاع فِيْ الأسعار فِيْ البلاد منذ 24 عامًا، مما أدى إلَّى وصول التضخم إلَّى أعلى مستوياته خلال هذه الفترة.

أظهرت بيانات محلية تركية، الاثنين، أن معدل التضخم السنوي فِيْ تركيا ارتفع إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 24 عامًا عَنّْد 80.21٪ فِيْ أغسطس الماضي، عَنّْدما سجل التضخم 81.4٪ فِيْ عام 1998.

رفعت السلطات التركية الخميس الماضي 1 سبتمبر 2022 أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بوتيرة كبيرة، من المتوقع أن تشعل معدل التضخم.

وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل بنحو 20٪، وللقطاع الصناعي بنحو 50٪.

يأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، لكن البيانات ظلت دون التوقعات.

ارتفع التضخم منذ الخريف الماضي، عَنّْدما ضعفت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجياً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلَّى 14٪، فِيْ دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

على الرغم من التوقعات بأن التضخم لن يتراجع فِيْ الأشهر القليلة المقبلة، خفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي إلَّى 13٪، وهُو ما عزاها إلَّى مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.

مؤشرات الأسعار

قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.46٪، مقارنة بتوقعات استطلاع لرويترز عَنّْد 2.0٪. على أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلك 81.22٪.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.41٪ على أساس شهري فِيْ أغسطس، مع زيادة سنوية قدرها 143.75٪.

هذه هِيْ أعلى قراءة منذ أغسطس 1998، عَنّْدما بلغ التضخم السنوي 81.4٪ وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.

وشهد قطاع النقل أعلى معدل سنوي للتضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 116.87٪ على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض الأسعار فِيْ القطاع بنسبة 1.78٪ على أساس شهري.

وقفزت الأسعار فِيْ قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 90.25٪.

كان للبيانات تأثير ضئيل على الليرة، التي تم تداولها عَنّْد 18.2250 مقابل الدولار، دون تغيير عَنّْ مستوياتها السابقة.

كَمْا أدت التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية إلَّى تفاقم التضخم هذا العام، فضلاً عَنّْ استمرار انخفاض الليرة. وتراجعت العملة 44٪ مقابل الدولار العام الماضي، وانخفضت أكثر من 27٪ هذا العام.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض ​​مع إعطاء الأولوية فِيْ برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات لتحقيق فائض فِيْ الحساب الجاري.

وبحسب توقعات الحكومة يوم الأحد، من المتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلَّى 65 بالمئة بنهاية العام. أظهر استطلاع لرويترز أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي سينخفض ​​إلَّى أقل بقليل من 71 فِيْ المائة بنهاية عام 2022.