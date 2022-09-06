التضخم يحرق أوروبا.. اقتصادات القارة العجوز على أعتاب الركود

لم تترك الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي دولة أوروبية دون أن تترك بصماتها على اقتصادها.

ولم يفلت بلد فِيْ القارة العجوز من تداعيات الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع التضخم الذي كان مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود، فِيْ ظل مخاوف مستمرة من توقف إمدادات النفط والغاز من روسيا.

وتؤكد الأرقام أن منطقة اليورو تتجه نحو الأسوأ، حيث سجل معدل التضخم فِيْ المنطقة رقما قياسيا جديدا قدره 9.1٪ فِيْ أغسطس، ارتفاعا من 8.9٪ فِيْ يوليو، و 8.6٪ فِيْ يونيو، وفقا لـ “فوربس”.

وتشير التقديرات إلَّى أن التضخم فِيْ منطقة اليورو قد يصل إلَّى 10٪ بنهاية هذا العام.

للحد من التضخم، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى، والتي كان قد رفعها فِيْ السابق بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ يوليو.

رفع الفائدة

دعت مجموعة من قادة البنك المركزي الأوروبي إلَّى رفع سريع لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، والذي من المحتمل أن يصل إلَّى 9٪ هذا الشهر، مما يزيد من احتمال رفع سعر الفائدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

التوقعات تشير إلَّى تضخم بنسبة 9٪ هذا الشهر فِيْ منطقة اليورو، مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

يتزايد قلق صانعي السياسة من أن التضخم طويل الأجل سيرتفع فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، مما يؤدي إلَّى فقدان الثقة فِيْ جهُود البنك لمكافحة التضخم.

يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، إلَّى مستوى بين 50 و 75 نقطة أساس، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلَّى الصفر الشهر الماضي فِيْ أول زيادة له منذ أكثر من 10 سنوات.

وسط جهُود مكافحة التضخم، تتزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيقلل من الاستهلاك ويؤثر على الناتج الصناعي، مما يدفع المنطقة إلَّى الركود خلال أشهر الشتاء.

فِيْ يوليو، دخل اقتصاد منطقة اليورو فِيْ مرحلة الانكَمْاش لأول مرة منذ تخفِيْف عمليات الإغلاق COVID-19 فِيْ فبراير 2022.

ألمانيا فِيْ مأزق

فِيْ ألمانيا، يتوقع المكتب الفدرالي للإحصاء ارتفاع التضخم فِيْ أغسطس بنسبة 0.3٪ إلَّى 7.9٪، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أدى إلَّى تقييد دخول الأسر.

مقارنة بالبيانات المنسقة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى (HICP)، بلغ التضخم 8.8٪ على مدار العام، بعد ارتفاع غير متوقع بنسبة 8.5٪ فِيْ يوليو، حسبما كشف مكتب الإحصاء.

أفاد مكتب الإحصاء الفِيْدرالي الألماني أن أسعار الطاقة، التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها “تأثير كبير على ارتفاع معدل التضخم”.

وارتفعت أسعار الكهرباء والوقود المحلية بنسبة 35.6 فِيْ المائة فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ أغسطس، بحسب الوكالة.

يُذكر أن أرقام التضخم المرتفعة أعلى بكثير من المعدل المستهدف البالغ 2٪ الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

فرنسا تقاوم

فِيْ فرنسا، ارتفع التضخم السنوي إلَّى 6.1٪ فِيْ يوليو، من 5.8٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى منذ يوليو 1985.

أفاد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء أن ارتفاع معدل التضخم السنوي فِيْ فرنسا كان مدفوعا بارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة. أما بالنسبة لأسعار الطاقة، فقد استمرت فِيْ التأثير على أرقام التضخم، ولكن بقوة أقل مقارنة بالأشهر الأخيرة.

ارتفعت أسعار الطاقة فِيْ الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أزعجت الأسواق العالمية، رغم أنها تراجعت بشكل طفِيْف فِيْ الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن النشاط الاقتصادي فِيْ الصين على وجه الخصوص.

ارتفعت أسعار الطاقة فِيْ فرنسا بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي فِيْ يوليو بعد أن سجلت زيادة بنسبة 33.1٪ فِيْ يونيو.

كَمْا ارتفعت أسعار الخدمات إلَّى 3.9٪ فِيْ يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصلت إلَّى 3.3٪ الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.8٪ بعد أن سجلت 5.8٪ الشهر الماضي، كَمْا ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 2.7٪ فِيْ يوليو بعد أن كانت 2.5٪ خلال الشهر السابق.

بريطانيا تستعد للأسوأ

قفز التضخم فِيْ بريطانيا إلَّى 10.1٪ فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982، مرتفعًا من معدل سنوي قدره 9.4٪ فِيْ يونيو، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

جاءت أكبر التحركات فِيْ التضخم السنوي من الغذاء، حيث تمتد الضغوط التضخمية إلَّى ما وراء الطاقة، مما زاد من أزمة تكلفة المعيشة.

قفز معدل التضخم السنوي للغذاء إلَّى 12.7٪ فِيْ يوليو، ارتفاعا من 9.8٪ فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008 عَنّْدما وصل إلَّى 13.2٪، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني.

ارتفع معدل التضخم السنوي لجميع السلع الاستهلاكية إلَّى 13.5٪ فِيْ يوليو، مقارنة بـ 12.7٪ فِيْ يونيو 2022.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لجميع الخدمات بنسبة 5.7٪ فِيْ يوليو، مقارنة مع 5.2٪ فِيْ يونيو.

الخطر يحيط بهُولندا

فِيْ هُولندا، ارتفع التضخم إلَّى 12٪ فِيْ أغسطس للمرة الأولى، مدفوعا بارتفاع تكلفة المعيشة، وهُو أعلى مستوى شهري منذ بدء التعداد والتسجيل فِيْ عام 1963.

يعاني المواطنون والشركات من ارتفاع التكاليف فِيْ خامس أكبر اقتصاد فِيْ الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن أوروبا تعاني من دفع فاتورة عالية لتوفِيْر احتياجاتها من الطاقة، بعد توقف إمدادات الغاز الروسي، بسبب حرب أوكرانيا.

وأوضح مكتب الإحصاء المركزي الهُولندي فِيْ بيان أن “الطاقة كانت أغلى بنسبة 151٪ فِيْ أغسطس مقارنة بالشهر نفسه قبل عام”.

قفز التضخم بنسبة 12٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس، وهُو أعلى مستوى مسجل فِيْ هُولندا منذ أن بدأ مكتب الإحصاء المركزي قياس أرقام التضخم الشهرية فِيْ عام 1963.

وكان معدل التضخم قد بلغ 10.3٪ فِيْ يوليو، وتجاوز معدل التضخم فِيْ أغسطس الماضي الرقم القياسي الشهري السابق البالغ 11.1٪ عام 1975.

ذكرت شبكة سي بي إس الهُولندية أن آخر مرة تجاوز فِيْها التضخم السنوي 12٪ كانت فِيْ عام 1945، فِيْ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أكد مكتب الإحصاء أنه فِيْ حين أن الطاقة تسببت فِيْ معظم ارتفاع الأسعار، فإن الغذاء كان أيضًا عاملاً رئيسياً، لا سيما بسبب زيادة تكلفة المعكرونة.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.1٪ فِيْ أغسطس مقارنة بالعام السابق.