التضخم يدفع الأميركيين لاقتراض 40 مليار دولار فِيْ شهر واحد

قال مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الجمعة إن الأمريكيين حملوا عليهم 40.1 مليار دولار من الديون الإضافِيْة فِيْ يونيو.

كان الرقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين.

نما الاقتراض الأمريكي بنسبة 10.5٪ فِيْ يونيو، مقارنة بـ 6.3٪ فِيْ مايو، وفقًا لتقرير الائتمان الاستهلاكي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي. ارتفع الدين المتجدد – تقريبًا عدد أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة – بنسبة 16٪ بعد زيادة بنسبة 7.8٪ فِيْ مايو.

نمت الديون غير المتجددة، والتي تشمل القروض مثل قروض السيارات وقروض الطلاب، بنسبة 8.8 ٪ بعد زيادة بنسبة 5.8 ٪ فِيْ مايو. هذه الأرقام لا تشمل أرصدة الرهن العقاري، والتي تمثل معظم الديون التي تحتفظ بها الأسر.

قال مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إن الأمريكيين اقترضوا 98.9 مليار دولار إضافِيْة على أساس ربع سنوي. يأتي تقرير يوم الجمعة فِيْ أعقاب بيان منفصل من مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك، والذي قال إن ديون الأمريكيين غير السكنية تضخمت بمقدار 103 مليار دولار فِيْ الربع الثاني، وهِيْ أكبر زيادة منذ عام 2016.

تأتي القفزة مع استمرار التضخم عَنّْد أعلى مستوى له فِيْ أربعة عقود. وارتفع إلَّى 9.1٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو، مع زيادات فِيْ أسعار المواد الغذائية والغاز وزيادات واسعة النطاق فِيْ جميع الفئات تقريبًا، بسبب مزيج من ارتفاع تكاليف الطاقة ومشاكل الإمداد.