التضخم يضرب بريطانيا بلا رحمة.. 9.4% خلال يونيو

سجل معدل التضخم فِيْ بريطانيا 9.4٪ على أساس سنوي فِيْ يونيو، وهُو أعلى مستوى منذ 40 عامًا.

هذا الارتفاع الملحوظ فِيْ معدل التضخم كان مدفوعاً بارتفاع أسعار وقود السيارات بنسبة 9.3٪ الشهر الماضي.

يتوقع مكتب الإحصاءات الوطنية أن يصل التضخم إلَّى 11٪ فِيْ أكتوبر إذا استمرت أسعار الطاقة فِيْ الارتفاع.

وكان محافظ بنك إنجلترا قد رفع احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فِيْ اجتماع أغسطس المقبل، فِيْ خطوة لكبح التضخم، مع العلم أن المستوى المستهدف هُو 2٪.

وأظهرت بيانات رسمية، نُشرت الشهر الماضي، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين فِيْ بريطانيا إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 40 عامًا، حيث وصل إلَّى 9.1٪.