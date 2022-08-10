التضخم يقلب الأسواق.. صعود صاروخي لأسعار بيتكوين والذهب وسقوط النفط

ضربت الأسواق حالة من التقلبات المفاجئة بعد إعلان استقرار التضخم الأمريكي عَنّْد 9.1٪ فِيْ يوليو، حيث ارتفعت العملات المشفرة والذهب وانخفض النفط.

تراجعت أسعار النفط خلال الدقائق التي أعقبت إعلان بيان أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفض خام برنت والخام الأمريكي 1.9٪ إلَّى 94.47 دولارًا و 88.77 دولارًا للبرميل على التوالي.

كانت بيانات التضخم الأمريكية جيدة لمستثمري الذهب، حيث ارتفع المعدن “الثمين”، فِيْ أعقاب إعلان وزارة العمل الأمريكية عَنّْ مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.08٪، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) إلَّى 1795.63 دولار.

إطلاق صاروخ بيتكوين وأخواتها

خلال هذه اللحظات، عوّضت العملات الرقمية عَنّْ كل ما سجلته من خسائر منذ عشية التداول أمس الثلاثاء، وذلك بفضل الارتفاعات القوية لعملة البيتكوين التي نجحت فِيْ تجاوز مستويات المقاومة المهمة عَنّْد 24 ألف دولار.

ارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة مرة أخرى إلَّى مستويات قريبة من 1.15 تريليون دولار، لتعويض جميع خسائرها التي بلغت 70 مليار دولار قبل صدور بيانات التضخم.

ارتفعت عملة البيتكوين ما يقرب من 5٪ خلال تداولات اليوم، لتصل إلَّى مستويات 24.1 ألف دولار، بينما تحولت خسائر البيتكوين الأسبوعية إلَّى مكاسب بنحو 3٪.

قفزت القيمة السوقية لعملة البيتكوين بأكثر من 16 مليار دولار فِيْ لحظات من مستويات 444 مليار دولار إلَّى مستويات أعلى من 460 مليار دولار بينما تقترب من ارتفاع بنحو 20٪ فِيْ غضون شهر.

وارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بقوة، حيث ارتفعت بنحو 10٪ بعد التراجعات الصباحية، فِيْما وصلت إلَّى مستويات 1.83 ألف دولار، بارتفاع 11٪ خلال أسبوع وبنسبة 62 خلال شهر.

ارتفعت عملة Binance الآن بنسبة 7٪، بينما ارتفعت قيمة Ripple بنسبة 4٪، وارتفع Cardano بنسبة 5٪، وارتفع Polka Dot بنسبة 8٪، وارتفع Dogecoin بنسبة 3٪، وارتفع Avalanche بنسبة 9٪، وارتفع Matic بنسبة 6٪، وارتفع Sheba Inu 3٪.

التضخم مفاجأة .. وتوقعات سبتمبر

لم ترتفع أسعار المستهلك الأمريكي فِيْ يوليو بسبب الانخفاض الحاد فِيْ أسعار البنزين، مما يوفر أول علامة مهمة على الارتياح للأمريكيين الذين عانوا من ارتفاع التضخم على مدى العامين الماضيين.

قالت وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.3٪ فِيْ يونيو، لكن ضغوط التضخم الأساسية لا تزال مرتفعة حيث يدرس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي ما إذا كان سيقرر رفع أسعار الفائدة على نطاق واسع فِيْ سبتمبر. سبتمبر المقبل.

توقعات الفائدة فِيْ سبتمبر

والآن يتوقع المغفلون أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، بدلاً من 75 نقطة أساس التي توقعوها قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

النطاق المستهدف الحالي لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي لأسعار الفائدة هُو الآن بين 2.25٪ و 2.50٪.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بنسبة 0.2٪ فِيْ مؤشر أسعار المستهلك الشهري فِيْ يوليو، بعد انخفاض بنحو 20٪ فِيْ تكلفة البنزين. ارتفعت أسعار البنزين فِيْ النصف الأول من هذا العام بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

وأشار الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن هناك حاجة إلَّى عدة انخفاضات شهرية فِيْ مؤشر أسعار المستهلك قبل أن يتخلى عَنّْ التشديد النقدي المتزايد الذي اتبعه لترويض التضخم، والذي وصل إلَّى أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.