تواجه المملكة المتحدة عجزًا قدره 60 مليار جنيه إسترليني (69 مليار دولار) بحلول منتصف العقد، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وعزت الصحيفة توقعاتها إلَّى التضخم، وارتفاع تكاليف الديون الحكومية، وخطط الإنفاق لوزيرة الخارجية ليز تيراس، التي من المرجح أن تتولى منصب رئيس وزراء البلاد.

ارتفع التضخم فِيْ بريطانيا إلَّى أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا، منذ رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر.

وأضافت الصحيفة أن خطط Trust للتخفِيْضات الضريبية والإنفاق الدفاعي ستمنعها من الامتثال للقواعد المالية للحكومة بشأن ديون المملكة المتحدة، والتي تتزايد بشكل كبير، مستشهدة بحساباتها الخاصة التي تستخدم بيانات من مكتب مسؤولية الميزانية، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. وكالة أنباء “بلومبرج” اليوم السبت.

فِيْ حين توقع مكتب مسؤولية الميزانية فِيْ مارس / آذار الماضي أن تلتزم المملكة المتحدة بقواعدها المالية، ووفرت حوالي 30 مليار جنيه إسترليني، فإن الديون المرتفعة وتكاليف الرعاية الاجتماعية قد التهمت كل ذلك، وفقًا للصحيفة.

هذا، بالإضافة إلَّى تصميم تيراس على إلغاء خطة التأمين الوطني وزيادات ضرائب الشركات ودعم الإنفاق الدفاعي، سيغير المالية العامة بشكل أساسي، وفقًا للصحيفة.

التضخم يأكل بريطانيا

قفز تضخم أسعار المستهلكين فِيْ بريطانيا، أكثر من المتوقع، إلَّى 10.1٪ على أساس سنوي فِيْ يوليو، من 9.4٪ فِيْ يونيو، ليظل عَنّْد أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود.

كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع التضخم إلَّى 9.8٪ فِيْ يوليو.

تشير قراءة التضخم الجديدة إلَّى الضغوط الشديدة على المستهلكين فِيْ بريطانيا مع انخفاض الأجور وارتفاع أسعار السلع والخدمات، فضلاً عَنّْ الضغط المتزايد على الحكومة وبنك إنجلترا للتحرك بشكل أسرع لمكافحة التضخم.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5٪ هذا الشهر إلَّى 1.75٪، وهِيْ أول زيادة بنصف نقطة مئوية منذ عام 1995، وأكد استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لمواجهة التضخم الذي توقعه. لترتفع إلَّى 13٪. فِيْ وقت لاحق من العام مع ميل إلَّى رفع فواتير الطاقة مرة أخرى.

ستكون هذه أسوأ قراءة للتضخم منذ سبتمبر 1980، عَنّْدما كافحت حكومة مارجريت تاتشر للسيطرة على دوامة أسعار الأجور.

يتزايد التشاؤم مؤخرًا بشأن اتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود فِيْ الربع الأخير من هذا العام، ويستمر حتى أوائل عام 2024.

وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا فِيْ خنق إمدادات الغاز الطبيعي ورفع تكلفة الكهرباء فِيْ أنحاء أوروبا مما ساهم فِيْ التضخم.

وردا على هذه التصريحات، قال وزير المالية ناظم الزهاوي “السيطرة على التضخم هِيْ أولى أولوياتي، ونتخذ إجراءات من خلال (اتباع) سياسة نقدية قوية ومستقلة، وفرض ضرائب معقولة، واتخاذ قرارات الإنفاق، وإجراء إصلاحات لتعزيز الإنتاج والنمو “، بحسب” سكاي نيوز “.