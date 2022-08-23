التضخم يلتهم رقم “مفزع” من مدخرات الألمان.. كَمْ يبلغ

عَنّْدما اجتاح جائحة COVID-19 العالم فِيْ أواخر عام 2022 دون رؤية واضحة لنهاية الأزمة، استعدت شعوب العالم، بما فِيْ ذلك الألمان، لمواجهتها بالمدخرات.

يبدو أن الألمان، الذين عملوا بجد لتوفِيْر مليارات اليورو لمدة عامين، لم يكتفوا بالتوازن المتنامي الذي التهمه التضخم بسرعة على خلفِيْة أزمات الطاقة والغذاء التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية. .

صرح معهد Ifo الألماني للأبحاث الاقتصادية أن التضخم قضى على المدخرات التي تراكَمْت لدى الألمان خلال الوباء.

أكد رئيس البحوث الاقتصادية فِيْ المعهد، تيمو وولميرشوزر، الثلاثاء، أن الأسر فِيْ ألمانيا وفرت حوالي 70 مليار يورو خلال الفترة بين أبريل 2022 ومارس 2022 فوق المتوسط ​​خلال السنوات العادية.

ومع ذلك، تظهر الميزانيات العمومية للبنوك أن المستهلكين يعتمدون بشكل متزايد على هذه المدخرات منذ نهاية العام الماضي. وقال فولمرشوزر “تم استنفاد الودائع الإضافِيْة تقريبًا بحلول نهاية الربع الأول من عام 2022”.

وأضاف فولمرشوزر “فِيْ الربع الثاني، استمر هذا التطور دون تغيير تقريبًا”، مضيفًا أن التضخم كان على الأرجح محركًا رئيسيًا.

وقال الخبير الاقتصادي إن أسعار المستهلكين مستمرة فِيْ الارتفاع بقوة، مما يعَنّْي أنه “للأسف، سيفشل الاستهلاك الخاص فِيْ العمل كَمْحرك اقتصادي فِيْ ألمانيا خلال بقية العام”.

وأشار إلَّى أنه بينما استمر الاستهلاك فِيْ التوسع بقوة فِيْ الأشهر الأولى من العام على الرغم من ارتفاع التضخم، أظهرت عدة مؤشرات رئيسية منذ منتصف العام انخفاضًا واضحًا.

أعلى معدل تضخم منذ توحيد ألمانيا

ارتفع معدل التضخم فِيْ ألمانيا، الذي يقاس بالتغير السنوي فِيْ مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 7.9٪ فِيْ مايو 2022، قبل أن ينخفض ​​إلَّى 7.6٪ فِيْ يونيو و 7.5٪ فِيْ يوليو.

وهكذا، بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي منذ إعادة توحيد ألمانيا.

ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي لارتفاع التضخم هُو ارتفاع أسعار الطاقة، لكن جورج ثيل، رئيس مكتب الإحصاء الفِيْدرالي Destatis قال إنهم يشهدون أيضًا زيادة فِيْ أسعار العديد من السلع الأخرى، وخاصة المواد الغذائية.

وأضاف ثيل “تم تسجيل معدل تضخم مرتفع مماثل آخر مرة فِيْ الإقليم السابق للجمهُورية الاتحادية فِيْ شتاء 1973/74، عَنّْدما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية بشكل حاد نتيجة أزمة النفط الأولى”.

فِيْ مارس 2022، استقر معدل التضخم عَنّْد 7.3٪، وفِيْ أبريل 2022، عَنّْد 7.4٪.

أفاد المكتب الفدرالي للإحصاء أيضًا أن أسعار المستهلك فِيْ مايو 2022 كانت أعلى بنسبة 0.9٪ مما كانت عليه فِيْ أبريل 2022.