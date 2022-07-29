التعادل الإيجابي يحسم مواجهة النصر ولاس بالماس الودية

وانتهى اللقاء بين الفريق الأول لنادي النصر السعودي ونظيره لاس بالماس، بالتعادل الإيجابي بهدفين، والذي أقيم يوم الجمعة بطريقة ودية.

وسجل ثنائية الفريق الأول لنادي النصر السعودي حمد المنصور وفنسنت أبو بكر، في شباك لاس بالماس.

وسجل حمد المنصور الهدف الأول لفريق لاس بالماس في الدقيقة 58.

يقيم الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي معسكرا تدريبيا في إسبانيا، استعدادا للموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر السعودي لمواجهة نظيره ريال سرقسطة، بطريقة ودية، يوم الاثنين 1 أغسطس.