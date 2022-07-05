التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي والجونة في الدوري

حسم الجزء الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الجونة في إطار المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف يسجلها الفريقان بعد تبادل الهجمات هنا وهناك.

دخل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة ريكاردو سواريس، بتشكيلة مكونة من

فى حارس المرمى .. محمد الشناوى

في خط الدفاع علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

في خط الوسط … حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

في خط الهجوم .. محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة والجونة في المركز 14 برصيد 21 نقطة.