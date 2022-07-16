التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وغزل المحلة

وانتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع حاليًا بين الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك ضد نادي غزل المحلة، بالتعادل السلبي 0-0 في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول سيطرة مكثفة على لاعبي الزمالك لكن لاعبي غزل المحلة ردوا على هجمات الأبيض.

وفي الدقيقة 19 من الشوط الأول، أنقذ محمد عوض فرصة بهدف من محقق للمحلة، بعد أن سدد إبراهيما كوني تسديدة قوية في اتجاه مرمى الفارس الأبيض.

بدأ الغزل الزمالك بتشكيل

حارس المرمى محمد عوض.

في خط الدفاع محمد عبد الغني – محمود حمدي “البغي” – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط الإمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أشرف بن شرقي – سيد عبد الله “نيمار”.

خط الهجوم سيف الجزيري.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

ويدخل الزمالك هذه المباراة محتلاً المركز 54 بفارق 4 نقاط عن منافسه المباشر وبفارق 6 نقاط عن منافسه الأهلي.

هذا الموسم لعب الزمالك 24 مباراة وفاز في 14 وخسر 4 وتعادل 3 مرات.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة من 24 مباراة وفاز في 5 وخسر 8 وتعادل 11.